2019-06-17T18:26:45+03:00
Общество

Первые в России: брянские врачи получили 122 квартиры за счет средств областного бюджета

Губернатор Александр Богомаз вручил ключи от квартир брянским докторам
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Глава региона Александр Богомаз вручил ключи от квартир брянским медикам.Глава региона Александр Богомаз вручил ключи от квартир брянским медикам.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянская область первой в стране приняла региональную программу по приобретению жилья для врачей государственных учреждений здравоохранения полностью за счет средств областного бюджета. На исполнение программы выделен миллиард рублей на три года, и это только начало. Такого в нашем регионе не было за всю его историю, да и в сегодняшних масштабах страны это первый и пока единичный пример.

- Нехватка врачебных кадров по-прежнему остается актуальной не только для нашего региона, но и для всей страны, - сказал губернатор Александр Богомаз. - Мы проанализировали всю ситуацию в регионе с обеспечением врачебными кадрами и поняли, что без своей программы нам не справиться с поставленной задачей. И мы приняли такую программу по приобретению жилья для врачей государственных учреждений здравоохранения полностью за счет средств областного бюджета. Я хочу выразить огромную благодарность председателю Брянской областной Думы Владимиру Ивановичу Попкову, нашим депутатам, которые поддержали Правительство Брянской области в выделении средств для реализации данной программы. В этом году на покупку жилья для врачей из областного бюджета выделено более 700 млн рублей. Сегодня мы передадим главным врачам наших областных медицинских учреждений ключи от 104 квартир, чтобы они вручили их непосредственно в своих коллективах. А ключи еще от 18 квартир мы вручим нашим врачам сегодня здесь. Уверен, что эта мера наряду с растущими зарплатами, обновлением техники и улучшением условий труда сыграет свою роль в создании более доступной и качественной системы здравоохранения. И наши жители почувствуют эти позитивные изменения уже в ближайшем будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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