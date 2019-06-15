2019-06-15T20:06:35+03:00
Звезды

В Брянской области прошел праздник "Под сенью брасовских аллей"

В этот же день отметили 90-летие образования Брасовского района
Елена РАКОВА
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В поселке Локоть прошел традиционный праздник.В поселке Локоть прошел традиционный праздник.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В субботу, 15 июня, в поселке Локоть прошел праздник "Под сенью брасовских аллей", посвященный памяти императорской семьи Романовых. В этот же день отметили 90-летие образования Брасовского района.

Участниками торжества стали губернатор Брянской области Александр Богомаз, кандидат исторических наук, председатель наблюдательного совета фонда "Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, председатель правления ассоциации "Содружество рысистого коневодства России" Николай Исаков, представители законодательной и исполнительной власти региона, местные жители.

Празднование началось с молебна и крестного хода. Затем почетные гости возложили цветы к памятному камню, который установлен на месте бывшего царского дворца Михаила Романова - брата императора Николая II.

Ведущие фольклорные коллективы района провели величальные обряды. Большой концерт устроил брянский губернаторский симфонический оркестр.

- Мы собрались на замечательный праздник "Под сенью брасовских аллей", который посвящен династии Романовых, - отметил в приветственном слове губернатор Александр Богомаз. - Но сегодня здесь мы отмечаем еще один праздник - 90 лет назад был образован Брасовский район. За это время произошло немало значимых событий. Брасовская земля славится трудолюбивыми, талантливыми людьми, благодаря которым сохраняется и развивается самое лучшее, что есть в районе. Еще раз поздравляю всех с этим прекрасным праздником! Жителям Брасовского района в юбилейный год желаю новых успехов и новых достижений.

Для гостей праздника "Под сенью брасовских аллей" устроили театрализованное представление. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Для гостей праздника "Под сенью брасовских аллей" устроили театрализованное представление.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Александр Богомаз вручил Почетные грамоты Губернатора Брянской области за многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни жителям района.

Продолжился праздник театрализованным представлением "Под сенью брасовских аллей" и ІV Краеведческими чтениями "Брасовский край: история и современность".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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