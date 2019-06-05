Брянскэнерго обеспечило подзарядку электромобилей международного автопробега «Ралли мира — 2019»

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» обеспечили условия для зарядки аккумуляторов электрокаров международного автопробега «Ралли Мира — 2019», маршрут которого пролегал по территории Брянской области. Пробег проводится на кубок имени Андрея Платоновича Нагеля, легендарного русского автогонщика и журналиста.

Участники международного марафона «Ралли Мира» - ежегодно проводимого мероприятия мирового значения, организованного в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума, прибыли на территорию Брянской области 3 июня.

На границе Белоруссии и России в селе Новые Юрковичи Климовского района участников автопробега встретили сотрудники Брянскэнерго и творческий коллектив Климовского района. Преподнеся гостям хлеб – соль, их радушно пригласили на брянскую землю.

Энергетики сопроводили электромобили к местам подзарядки, которые были организованы в Стародубском районе электрических сетей энергопредприятия и на площадке Брянскэнерго в городе Брянске, где работниками филиала были оборудованы силовые щиты для подключения энергоприемников.

Пока заряжались автомобили, участники автопробега пообщались с сотрудниками Брянскэнерго, волонтерами, представителями власти, рассказали о целях марафона - преодолении конфликтов и укреплении мира путем межкультурного диалога России и Западной Европы.

Члены экипажей поблагодарили энергетиков за оказанную помощь, гостеприимство, выразили надежду на то, что в будущем массовое использование электромобилей способно решить проблемы «энергетического пика» и сделать мир гораздо чище. Они отметили, что глобальная цель электромарафона – улучшение экологической ситуации в мире, популяризация электромобилей как экологического транспорта, который не использует нефтяное топливо, прост в техобслуживании.

Кроме того, массовое использование электромобилей способно решить проблемы «энергетического пика» и сделать мир гораздо чище. Далее участники «Ралли мира» продолжили свой маршрут, направившись в Калужскую область.

Справка

Международный марафон «Ралли Мира» - это ежегодное мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума. Основной идеей марафона третий год подряд является миротворческая миссия в укреплении деловых и культурных отношений между Россией и Европой, а также вклад в международные усилия по обеспечению мира. В 2019 году марафон проходит с 27 мая по 13 июня под лозунгом «Европа любит Россию. Евразия наш общий дом».