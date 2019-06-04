В Брянске открыли семь официальных пляжей для купания

В Брянске 1 июня официально открылся купальный сезон. В городе есть семь пляжей, на которых разрешено купаться. Дно водоемов на них обследовали спасатели. На пляжах дежурят матросы-спасатели, спасательные посты укомплектовали необходимым снаряжением. Подъездные дороги к местам купания отремонтировали, подсыпали берега, на пляжах покрасили оборудование, сообщают в пресс-служба Брянской городской администрации.

Накануне открытия пляжей пробы воды и песка взяли специалисты Роспотребнадзора. Во всех местах разрешили купаться. Летом раз в две недели будут брать пробы воды, раз в месяц – песка.

Полицейских попросили проверять, не торгуют ли на пляжах спиртным, удалять пьяных людей и пресекать купание животных в местах массового отдыха людей.

Напомним, пляж у железнодорожного вокзала в этом году обещали благоустроить.

Список официальных пляжей Брянска:

Володарский район:

- пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег реки Десна);

- пляж на заливе у нефтебазы;

- пляж на карьере бывшего завода керамзитогравия;

Бежицкий район:

- Центральный пляж на реке Десна (в районе городской больницы №1);

- пляж на озере «Орлик-5»;

Фокинский район:

- пляж на озере «Мутное»;

- пляж на озере ГРЭС в Белых Берегах.

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