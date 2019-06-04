В Брянске открыли семь официальных пляжей для купания
В Брянске 1 июня официально открылся купальный сезон. В городе есть семь пляжей, на которых разрешено купаться. Дно водоемов на них обследовали спасатели. На пляжах дежурят матросы-спасатели, спасательные посты укомплектовали необходимым снаряжением. Подъездные дороги к местам купания отремонтировали, подсыпали берега, на пляжах покрасили оборудование, сообщают в пресс-служба Брянской городской администрации.
Накануне открытия пляжей пробы воды и песка взяли специалисты Роспотребнадзора. Во всех местах разрешили купаться. Летом раз в две недели будут брать пробы воды, раз в месяц – песка.
Полицейских попросили проверять, не торгуют ли на пляжах спиртным, удалять пьяных людей и пресекать купание животных в местах массового отдыха людей.
Напомним, пляж у железнодорожного вокзала в этом году обещали благоустроить.
Список официальных пляжей Брянска:
Володарский район:
- пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег реки Десна);
- пляж на заливе у нефтебазы;
- пляж на карьере бывшего завода керамзитогравия;
Бежицкий район:
- Центральный пляж на реке Десна (в районе городской больницы №1);
- пляж на озере «Орлик-5»;
Фокинский район:
- пляж на озере «Мутное»;
- пляж на озере ГРЭС в Белых Берегах.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU