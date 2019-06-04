Брянскэнерго напоминает о необходимости соблюдения правил по электробезопасности

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» усиливает работу по профилактике травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства. Особое место в ней занимает профилактика детского электротравматизма.

В преддверии школьных каникул - времени, когда дети нередко находятся без присмотра взрослых, сотрудники филиала провели в школах всех 27 районов Брянской области уроки по электробезопасности. Всего в мае проведено около ста уроков. Во время каникул подобные мероприятия будут организовываться в пришкольных и загородных детских лагерях отдыха.

Брянскэнерго изготовлены плакаты по профилактике детского электротравматизма, которые через Департамент образования региона и отдел образования Брянской городской администрации будут в скором времени переданы в общеобразовательные учреждения и загородные лагеря. Кроме проведения уроков по электробезопасности, сотрудники филиала примут участие в «Днях безопасности», которые в летний период уже несколько лет подряд организуются областным управлением МЧС в загородных оздоровительных лагерях. В ходе их проведения энергетики оборудуют «энергетический» сектор, где рассказывают ребятам о необходимости соблюдения правил электробезопасности, на учебном манекене «Гоша» учат детей способам оказания первой медицинской помощи.

Накануне школьных каникул на телеканалах «Россия 24 Брянск» и «ВГТРК Брянск» филиалом был организован прокат предупреждающих видеороликов, направленных на профилактику детского электротравматизма. На радиостанциях организован прокат аудиороликов по профилактике электротравматизма в рамках выхода в эфир новостных блоков. О необходимости правильного поведения вблизи энергообъектов детям и взрослым напоминают плакаты по электробезопасности, размещенные в учебных и лечебных учреждениях Брянской области.

Работа по профилактике электротравматизма охватывает и другие категории населения. Так, в СМИ региона размещены профилактические памятки для любителей рыбной ловли, садоводов.