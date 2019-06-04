Почему в Брянске годами не могут благоустроить клочок земли?

Город с картинки

На днях Брянск вновь признали одним из лучших муниципалитетов страны. Такое звание нашему городу присвоило самое крупное в стране объединение глав муниципалитетов общественное движение «Клуб руководителей муниципальной сферы».

Вместе с Брянском в списке также оказались Волгоград, Грозный, Нижний Новгород, Омск, Симферополь, Якутск, Самара, Новороссийск. Всего в списке сто городов.

Одними из главных условий включения в список являются динамика преобразований, открытость, стремление муниципалитетов к развитию и успеху. А ведущими критериями оценки стали: экономика, инвестиции и благоустройство.

Составители списка особо подчеркнули устойчивый рост основных показателей экономического, инфраструктурного и хозяйственного развития Брянска. А также совместные усилия горожан по всестороннему развитию муниципалитета.

Брянск вроде бы похвалили за успехи, которые муниципалитет сделал в прошлом году. Если бы не одно «но». В городе действительно активно занимаются благоустройством. Центр Брянска радует глаз парадными площадями, фонтанами, разноцветными клумбами…Но окраина так и остается в неприглядном виде.

Об окраине забыли

Долгие годы живет неблагоустроенной территория чуть ли не в центре Володарского района неподалеку от бывшего гидропарка. Эта местность десятилетиями приходила в запустение. Зарос кустарниками и замусорен отходами некогда чистый ручей Голубка. В 2010 году на общественных слушаниях жители района утвердили план застройки пустыря на месте бывшего гидропарка. В 2012 году эту площадку продали с аукциона группе компаний «Промресурс».

Инвестор пришел, убрал ветхие постройки, расчистил территорию для строительства гипермаркета «Европа». Который мог дать району 300 рабочих мест и приносить 60 миллионов рублей налогов в год.

В 2013 году владелец участка демонтировал обветшавшие сооружения гидропарка, выполнил инженерные изыскания, разработал проектную документацию для реконструкции водопропускных сооружений, получил согласование Федерального агентства по рыболовству и Федерального агентства водных ресурсов.

На основании решения департамента природных ресурсов и экологии Брянской области компания реконструировала водопропускные сооружения. А русло ручья Голубка проложила в закрытой трубе со стороны улицы Вяземского и вывела в существующий водоприемник на улице Пушкина.

Но стройку пришлось «заморозить».

Рядом с гипермаркетом "Европа" должен был появиться светомузыкальный фонтан.

Суд да дело

Против строительства гипермаркета выступила жительница Брянска, которая и живет-то не Володарском районе. Женщина подала иск в суд о запрете строительства. Причина: стройка гипермаркета якобы мешала ей прогуливаться вдоль Голубки и наслаждаться природой. Хотя большинство местных жителей просили разрешить возведение гипермаркета, суд вынес вердикт: запретить строительство и прекратить деятельность по изменению русла ручья. Стоит отметить, что неподалеку от этого места много лет назад русло ручья уже было закрыто вблизи жилых домов.

При принятии решения о запрете строительства также почему-то не приняли во внимание заключения экспертов и департаментов, которые не видели ничего противозаконного в появлении на этой территории гипермаркета.

Несколько лет ГК «Промресурс» билась за то, чтобы отменить решение суда и построить на пустыре большой гипермаркет «Европа». А вместе с ним – благоустроить территорию вокруг: создать набережную, сквер, парк с детскими аттракционами, мощеными тротуарами, скамейками, светильниками, клумбами, газонами. В концепцию застройки вошло и обустройство храма. Кроме того, в качестве подарка жителям Брянска компания планировала возвести светомузыкальный фонтан, подобный тому, который «Промресурс» построил в Курске.

Теперь планы по благоустройству пустыря, где планировали построить гипермаркет "Европа", вряд ли воплотятся в жизнь.

Людей не услышали

Жители Володарского района трижды выходили на митинги, чтобы отстоять свое желание жить в красивом районе и покупать продукты по низким ценам. Семьдесят процентов жителей района высказались за строительство гипермаркета. Жители города только за неделю собрали более трех тысяч подписей в поддержку строительства гипермаркета и благоустройства района. Более трех тысяч человек поставили подписи под резолюцией руководству региона в поддержку строительства «Европы» и благоустройству прилегающей территории на улице Пушкина. Но все оказалось тщетно.

По словам представителей компании «Промресурс», в этих действиях явно прослеживаются действия их прямых конкуренстов из Брянска, близких к властным структурам. Приводить в порядок заброшенный пустырь и строить неподалеку современный удобный гипермаркет - не в их интересах.

Градоначальники тем временем пообещали, что сами приведут в порядок место, которое бралась благоустроить ГК «Промресурс». В 2016 году в Брянске приняли новый Генеральный план застройки. В нем говорится, что у ручья Голубка собираются создать зону «озелененных территорий» - парк или сквер. Но эти планы так и остались на бумаге, никаких точных сроков их воплощения чиновники не называют.

Вместо школы и магазина - пустырь

…ГК «Промресурс» выполнил решение суда. В 2017 году разобрали строительную площадку гипермаркета «Европа». А в прошлом году демонтировали водопропускные сооружения ручья Голубка. Хотя, местные жители выступили против этого. Потому что без водопропускных сооружений ручей затапливает подвалы жильцов близлежащих домов, а территория вокруг превращается в болото. Да и сам ручей становится чище, потому что в него не попадает окружающий мусор.

Работы по благоустройству, начатые ГК «Промресурс» не продолжили. Как итог - около храма все заросло камышами, территория заболочена. О запланированной постройке школы на этом участке не может пока идти и речи.

…Что будет дальше с этой территорией пока не известно. Похоже, пустырь в одном из лучших городов останется еще надолго. Но возникает вопрос. За что брянские управленцы получили такую престижную награду, если годами не могут решить вопрос с благоустройством клочка земли всего лишь в 2,3 гектара на улице Пушкина?