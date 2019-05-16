16 мая Губернатор Александр Богомаз провел совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Брянской области и антитеррористической комиссии Брянской области.

С информацией «Об исполнении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и дополнительных мерах по совершенствованию адресной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными идеологии терроризма и экстремизма» выступили заместитель руководителя аппарата антитеррористической комиссии Брянской области Александр Страздин, представитель управления ФСИН России по Брянской области Василий Кухленко, начальник центра противодействия экстремизму управления МВД России по Брянской области Игорь Степной и заместитель директора департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области Галина Волкова.

О состоянии работы по профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ рассказали начальник отдела управления ФСБ России по Брянской области Андрей Курашин и заместитель начальника управления Росгвардии по Брянской области Андрей Борисов.

В целях стимулирования процесса добровольной сдачи оружия населением, в соответствие с указом Губернатора Брянской области от 27 июня 2018 года № 135 принято решение об увеличении размеров выплат за добровольно сданное оружие. Также увеличена общая сумма, предусмотренная на выплаты гражданам вознаграждений за добровольно сданное оружие и боеприпасы с 500 тысяч рублей до 1,5 млн.

Губернатор Александр Богомаз поручил усилить информирование населения о возможности получения денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие.