Александр Богомаз: «Главная задача — завершить долгострои и вернуть дольщикам квартиры»

15 мая Губернатор Александр Богомаз провел совещание по вопросу реализации мер по решению проблем граждан-участников долевого строительства, нуждающихся в защите на территории Брянской области.

Как пояснила директор департамента строительства Брянской области Галина Солодун, во исполнение распоряжения Правительства РФ утвержден и направлен в Минстрой России региональный план-график («дорожная карта») в части осуществления мер по решению проблем граждан-участников долевого строительства, нуждающихся в защите на территории региона. По состоянию на 15 мая 2019 общее число граждан, включенных в реестр участников долевого строительства на территории региона, нуждающихся в защите, составляет 30 граждан из 314 граждан, заключивших договоры долевого строительства.

Вопросам обманутых дольщиков в областном правительстве уделяется особое внимание. Благодаря жесткой позиции и личному контролю Александра Богомаза, в регионе предпринимаются решительные действия по защите прав обманутых дольщиков. Губернатор поставил задачу: завершить долгострои и вернуть дольщикам квартиры. К этой работе подключены не только органы исполнительной власти, но и силовые структуры. Кроме того, под председательством Александра Богомаза проводятся совещания с привлечением фирм-подрядчиков, правоохранительных органов, представителей дольщиков, на которых поэтапно обсуждаются шаги по решению вопроса ввода жилья. И эта работа, безусловно, приносит результаты. Так, за 2018 год в Брянской области реализовано четыре масштабных инвестиционных проекта и восстановлены права 239 обманутых дольщиков (131 включены в реестр участников долевого строительства, нуждающихся в защите на территории Брянской области). Эту работу областного правительства в ходе встречи с губернатором оценил Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.

— Где наши депутаты, которые должны помогать людям? — обратился губернатор к главе города Брянска Александру Хлиманкову. — Почему они не защищают права граждан, не разъяснят, как написать заявление, куда обратиться, чтобы их внесли в реестр и мы могли помочь людям? По этому вопросу должна быть четкая позиция депутатского корпуса!

В настоящее время фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства проведены мероприятия по определению стоимости достройки данного объекта, официальное заключение будет представлено к концу мая.

Но больше всего тревожит ситуация с ООО «Брянскстройразвитие». Их объекты — 12-этажный 299-квартирный жилой дом по улице Желябова и 16-этажный 240-квартирный жилой дом по улице Степной. В настоящее время в Арбитражном суде Брянской области рассматривается дело о признании компании банкротом.

На совещании обсуждали все возможные варианты достройки домов. Самый приемлемый — группа компаний «Надежда» выкупит дом по улице Космонавтов и за полученные средства «Брянскстройразвитие» достроит дом по улице Желябова, реализует квартиры и завершит объект по улице Степной.

Губернатор отметил, в случае если ООО СЗ «УСК «Надежда» достроит объект на улице Космонавтов, город может приобрести в нем квартиры для детей-сирот и обеспечения жильем врачей:

— Мы дополнительно городу выделим еще средства, а Дума нас поддержит. Тем самым мы решим несколько проблем — на средства от реализации квартир можно будет достроить другие объекты, и мы закупим жилье для врачей и детей-сирот.

Александр Богомаз дал застройщикам срок решить вопрос и представить конкретный план действий до конца мая.