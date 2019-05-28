Губернатор поздравил пограничников с профессиональным праздником

Губернатор Александр Богомаз поздравил первого заместителя директора ФСБ России — руководителя Пограничной службы ФСБ России Владимира Кулишова, начальника Пограничного управления ФСБ России по Брянской области Сергея Митюшина, а также личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником.

«Безопасность российских границ — это безопасность каждого россиянина. Ваша самоотверженная, ответственная служба — ее гарант. Вы вместе с Вашими подчиненными исполняете приоритетные задачи по обеспечению пограничного режима и защите интересов России», — говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал пограничникам здоровья, мира, благополучия и успехов в дальнейшей службе на благо Родины.