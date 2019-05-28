2019-05-31T17:26:33+03:00
Общество

Губернатор поздравил пограничников с профессиональным праздником

Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Александр Богомаз поздравил первого заместителя директора ФСБ России — руководителя Пограничной службы ФСБ России Владимира Кулишова, начальника Пограничного управления ФСБ России по Брянской области Сергея Митюшина, а также личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником.

«Безопасность российских границ — это безопасность каждого россиянина. Ваша самоотверженная, ответственная служба — ее гарант. Вы вместе с Вашими подчиненными исполняете приоритетные задачи по обеспечению пограничного режима и защите интересов России», — говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал пограничникам здоровья, мира, благополучия и успехов в дальнейшей службе на благо Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Брянском районе будут судить автомобилистку, погубившую двух человек
За год брянцы 692 раза пожаловались уполномоченному по правам ребенка
Из Десны в Брянске достали тело 29-летнего мужчины
В Брянске откроют летние читальные залы
Вопросы бюджета
В Брянской области ищут пропавшего Виктора Шанцева
В Брянской области пройдет литературный праздник «Липовый цвет»
На станции "Жуковка" открыли экспозицию, посвященную Федору Тютчеву
В Жуковке директора строительных фирм обманули местных жителей на 3,4 миллиона рублей
На ремонт Литейного моста в Брянске выделят 56 миллионов рублей
В брянских парках театры будут показывать спектакли
В Брянске устроят большой праздник для малышей
В Брянске спасли пенсионерку из горящей многоэтажки на улице Молодой Гвардии
В Брянске на проспекте Ленина столкнулись два внедорожника и автобус
Жители Брянска смогут сами выбрать места для детских и спортивных площадок
Детский сад на улице Романа Брянского сдадут в конце года
В Новозыбковском районе 47-летнего селянина задержали по подозрению в убийстве знакомого
В Брянске на улице Авиационный под колесами грузовика погибла 43-летняя женщина
Житель Трубчевского района напал на улице на давнюю знакомую
В Брянской области заметили особо опасного вредителя