2019-05-31T17:26:33+03:00
Общество

Губернатор Брянской области поздравил предпринимателей с праздником

24 мая – День российского предпринимательства
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Это праздник активных, инициативных людей, которые создали свое дело, воплотили в жизнь смелые бизнес-идеи, внесли значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы. В соответствии с Указом президента России В. В. Путина поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы стала одним из стратегических национальных проектов, которые уже реализуются в регионе.

Малый и средний бизнес на Брянщине представляют почти 42 тысячи субъектов предпринимательства и более 100 тысяч человек, занятых в этой сфере. Мы смогли сформировать серьезный предпринимательский ресурс и немалый потенциал мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан. В дальнейшем эта поддержка будет увеличиваться.

В Брянской области малый и средний бизнес — полноправный партнер власти. Мы благодарны предпринимателям, которые ведут дело на территории нашей области, создают рабочие места для ее жителей, участвуют в решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие региона.

Уважаемые предприниматели Брянской области! Ваше трудолюбие, энергичность и целеустремленность достойны глубокого уважения и признания. Спасибо вам за ваш труд. Желаем вам здоровья, добра, благополучия, успешной реализации новых идей и проектов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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