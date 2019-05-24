Губернатор Брянской области поздравил предпринимателей с праздником

Это праздник активных, инициативных людей, которые создали свое дело, воплотили в жизнь смелые бизнес-идеи, внесли значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы. В соответствии с Указом президента России В. В. Путина поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы стала одним из стратегических национальных проектов, которые уже реализуются в регионе.

Малый и средний бизнес на Брянщине представляют почти 42 тысячи субъектов предпринимательства и более 100 тысяч человек, занятых в этой сфере. Мы смогли сформировать серьезный предпринимательский ресурс и немалый потенциал мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан. В дальнейшем эта поддержка будет увеличиваться.

В Брянской области малый и средний бизнес — полноправный партнер власти. Мы благодарны предпринимателям, которые ведут дело на территории нашей области, создают рабочие места для ее жителей, участвуют в решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие региона.

Уважаемые предприниматели Брянской области! Ваше трудолюбие, энергичность и целеустремленность достойны глубокого уважения и признания. Спасибо вам за ваш труд. Желаем вам здоровья, добра, благополучия, успешной реализации новых идей и проектов!