2019-05-31T17:26:33+03:00
Общество

Александр Богомаз поздравил руководителей брянских музеев с профессиональным праздником

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Это праздник, который объединяет музейных работников и ценителей искусства из самых разных стран. Его главная цель — привлечь внимание к сохранению историко-культурного наследия, показать потенциал учреждений культуры соответствующего профиля.

В связи с профессиональным праздником губернатор Брянской области Александр Богомаз направил поздравительные телеграммы руководителям ведущих музеев региона: Елене Клюевой, директору Брянского областного художественного музейно-выставочного центра; Оксане Шейкиной, директору Государственного мемориального историко-литературного музея-заповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг»; Ирине Кулешовой, директору Брянского государственного краеведческого музея; Светлане Бабаевой, директору Музея дятьковского хрусталя; Леониду Филину, директору Мемориального комплекса «Партизанская поляна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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