2019-05-31T17:26:33+03:00
Общество

В Брянской области создаются благоприятные условия для бизнеса и инвестиций

Состоялась встреча Александра Богомаза с директором холдинга «Технологии Тепличного Роста» Сергеем Рукиным.
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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Холдинг «Технологии Тепличного Роста» за 5 лет вошел в пятерку лидеров российского рынка овощей защищенного грунта. Компания использует новейшие технологии и опыт как в выращивании светокультуры в разных климатических зонах, так и в сбыте продукции. Холдинг занимает одно из лидирующих положений в отрасли в части маркетинговых коммуникаций и разработки уникальных рыночных предложений.

В Брянской области предприятием ООО «Тепличный Комбинат Журиничи», учредителем которого является холдинг «Технологии Тепличного Роста» реализуется крупный инвестиционный проект. В скором времени в Брянском районе начнет функционировать тепличный комбинат площадью 7,2 га, оснащенный новейшим оборудованием, инновационными техническими системами, с применением передовых научно-обоснованных технологий выращивания овощных культур.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 867 млн рублей. Срок окупаемости проекта 7–8 лет. Планируется, что комбинат обеспечит свежими экологически чистыми овощами не только жителей Брянской области, но и соседних регионов.

Ввод в эксплуатацию комплекса состоится уже в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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