2019-06-10T11:43:01+03:00
Общество

В Дятьковском районе прошел очередной этап чемпионата Брянской области по мотокроссу

Соревнования получили статус международных
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Соревнования по мотокроссу прошли 8 июня.Соревнования по мотокроссу прошли 8 июня.
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В Дятьковском районе в поселке Ивот 8 июня прошел очередной этап открытого чемпионата Брянской области по мотокроссу. Соревнования приурочили к празднованию Дня России.

На турнир съехались 62 мотогонщика из Калужской, Смоленской, Воронежской, Белгородской, Московской и Ленинградской, Орловской и Брянской областей, а также спортсмены из Казахстана, Белоруссии и Италии. Самому младшему участнику мотокросса - пять лет, самому старшему - более 70.

На открытии соревнований участников приветствовал руководитель Брянского регионального отделения "Партии роста" Сергей Горелов.

На турнир, но уже в качестве команды поддержки, приехали именитые спортсмены - чемпионы СССР по мотогонкам.

Для зрителей организаторы подготовили большую развлекательную программу. Особое внимание уделили юным поклонникам мотоспорта. Для детей работали аттракционы, малышей угощали сладкой ватой. А взрослых - ароматным шашлыком и прохладным квасом от "ростовцев".

Победители и призеры соревнований вместе с кубками и грамотами получили денежные премии, учрежденные региональным отделением "Партии роста".

Участников турнира приветствовал руководитель Брянского регионального отделения "Партии роста" Сергей Горелов.

Участников турнира приветствовал руководитель Брянского регионального отделения "Партии роста" Сергей Горелов.

Соревнования по мотокроссу прошли 8 июня.

Соревнования по мотокроссу прошли 8 июня.

Мотогонщики соревновались в нескольких заездах.

Мотогонщики соревновались в нескольких заездах.

Спортсмены лихо преодолевали различные препятствия.

Спортсмены лихо преодолевали различные препятствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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