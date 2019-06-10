В Дятьковском районе прошел очередной этап чемпионата Брянской области по мотокроссу

В Дятьковском районе в поселке Ивот 8 июня прошел очередной этап открытого чемпионата Брянской области по мотокроссу. Соревнования приурочили к празднованию Дня России.

На турнир съехались 62 мотогонщика из Калужской, Смоленской, Воронежской, Белгородской, Московской и Ленинградской, Орловской и Брянской областей, а также спортсмены из Казахстана, Белоруссии и Италии. Самому младшему участнику мотокросса - пять лет, самому старшему - более 70.

На открытии соревнований участников приветствовал руководитель Брянского регионального отделения "Партии роста" Сергей Горелов.

На турнир, но уже в качестве команды поддержки, приехали именитые спортсмены - чемпионы СССР по мотогонкам.

Для зрителей организаторы подготовили большую развлекательную программу. Особое внимание уделили юным поклонникам мотоспорта. Для детей работали аттракционы, малышей угощали сладкой ватой. А взрослых - ароматным шашлыком и прохладным квасом от "ростовцев".

Победители и призеры соревнований вместе с кубками и грамотами получили денежные премии, учрежденные региональным отделением "Партии роста".

Участников турнира приветствовал руководитель Брянского регионального отделения "Партии роста" Сергей Горелов.

Соревнования по мотокроссу прошли 8 июня.

Мотогонщики соревновались в нескольких заездах.

Спортсмены лихо преодолевали различные препятствия.

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