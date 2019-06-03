Брянские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

В Брянской области в понедельник, 3 июня, около 5,5 тысячи школьников написали ЕГЭ по русскому языку. Это второй обязательный экзамен, который сдавали выпускники. Для проведения экзамена открыли 51 пункт, сообщают в пресс-службе департамента образования и науки Брянской области. В каждом из них работало видеонаблюдение.

Экзамен состоял из двух частей. В первой – 26 заданий. Вторая часть включает одно задание – сочинение по прочитанному тексту. На выполнение экзамена дается 3,5 часа.

Минимальный балл для получения аттестата о среднем общем образовании – 24, для поступления в высшие учебные заведения – 36.

Результаты ЕГЭ будут известны не позже 20 июня. В среду, 5 июня, школьники будут сдавать предметы по выбору – иностранные языки и физику.

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