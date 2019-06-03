Брянскэнерго организовало для детей сотрудников праздник

Первичная профсоюзная организация филиала ПАО IMG_3208«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» организовала для детей своих сотрудников праздник, приуроченный ко Дню защиты детей.

В первый летний погожий денек более пятидесяти сотрудников энергопредприятия с детьми приняли участие в экскурсионной поездке в национальный парк «Орловское полесье». Там зарегистрировано 940 видов растений и 285 видов животных, из которых 23 вида растений и 89 видов животных занесено в Красные книги разных уровней. По пути экскурсовод рассказал ребятам об истории возникновения национального парка и самых редких животных, обитающих там. Семьи энергетиков не только своими глазами увидели редкие виды животных, но и смогли покормить их привезенными с собой лакомствами. Проведя целый день на природе, рядом с уникальными животными, дети и взрослые получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения.

Еще одним подарком предприятия детям сотрудников стали абонементы на посещение развлекательного центра. По ним можно будет посетить игровой городок, сходить в кино, поиграть в игровые автоматы. Их родителям ребят вручили накануне праздника «Дня защиты детей» – 31 мая.