2019-06-07T12:21:07+03:00
Общество

Концерты, спектакли и встреча с поэтами

Что интересного ждет брянцев в парках на выходных
Елена РАКОВА
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Что приготовили брянские парки?Что приготовили брянские парки?Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянцы уже одной на выходных, а значит самое время продумать развлечения на уик-энд. Самым популярным и доступным видом отдыха могут стать в парки. Как обещают в городском объединении парков, посмотреть там будет на что.

В центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска в пятницу, 7 июня, в 19.00 начнется концерт лауреатов межрегиональных конкурсов инструментального ансамбля "Элегия".

8 июня здесь же в 18.00 выступит брянский кавер-дуэт «Cheers».

В воскресенье, 9 июня, в 17.00 зазвучит Брянский городской эстрадный оркестр под руководством Бениамина Мирзояна.

В парке-музее имени Алексея Толстого 7 июня в 18.00 в рамках всероссийского тютчевского праздника поэзии состоится творческая встреча с поэтами и писателями "Родник поэзии твоей".

В субботу, 8 июня, в 11.00 откроется выставка творческой группы "Живопись маслом для начинающих". А в 17.00 начнется концерт творческих коллективов ГДК Володарского района "Радуга желаний".

В воскресенье, 9 июня, в 12.00 маленькие зрители увидят спектакль "Дюймовочка" театральной студии "Золотой ключик" ГДК Володарского района. В 13.00 в парке устроят "День русского языка" - литературный праздник, посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. В 16.00 уже ставший традиционным танцевально-оздоровительный мастер-класс на свежем воздухе "Зумба. Да! – Мы!". В 17.00 состоится концерт "Песня русская, родная!" в исполнении русского народного хора ГДК Советского района, народного ансамбля русской песни "Раздолина", солистов детского фольклорного ансамбля "Лукошко".

В преддверии толстовского бала в парке-музее имени Алексея Толстого по вторникам и пятницам в 19.00 можно пройти обучение в мастер-классе по историческому бальному танцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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