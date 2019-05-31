Делегация «МРСК Центра», управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» во главе с генеральным директором Игорем Маковским, примет участие в работе ПМЭФ-2019

Делегация ПАО «МРСК Центра», управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в ГК Россети) примет участие в мероприятиях деловой программы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 6 по 8 июня в г. Санкт-Петербург. Делегацию возглавит генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский.

В рамках форума глава компании примет участие в мероприятиях деловой программы ПАО «Россети», в ходе которой участники планируют обменяться опытом, а также обсудить ход реализации мероприятий первого этапа программы цифровой трансформации 2019 – 2030 гг. Также в ходе форума Игорь Маковский проведет ряд рабочих встреч с главами субъектов Российской Федерации на территории которых МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья осуществляют свою деятельность.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Форум является ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. ПМЭФ-2018 собрал на своей площадке более 17 тысяч участников из 143 стран мира, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.