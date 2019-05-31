Члены Комитета Совета Федерации высоко оценили работу регионального оператора

- В целом, с точки зрения системы обращения с твердыми коммунальными отходами Брянская область работает на оценку несколько выше среднего, по сравнению с теми регионами, которые я посещал ранее, - отметил член временной комиссии Совета Федерации РФ Дмитрий Шатохин.

30 мая в Брянске работала временная комиссия по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской Федерации. Сенаторы приехали, чтобы проконтролировать, как в регионе реализуются национальные проекты. В том числе, и «реформа чистоты». Члены комиссии, которую возглавил председатель Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, посетил ряд социальных объектов региона. Так, вместе с сенаторами Юрием Волковым и Дмитрием Шатохиным он побывал на полигоне ТКО в Большом Полпино, где увидел полный цикл работы мусоросортировочного комплекса по европейским стандартам.

Мусоросортировочный комплекс мощностью 220 тысяч тонн отходов в год построен в поселке Большое Полпино «Чистой планетой» в 2012 году

- Мусоросортировочный комплекс мощностью 220 тысяч тонн отходов в год построен в поселке Большое Полпино «Чистой планетой» в 2012 году. Здесь производится весовой (единственный в области) и радиационный контроль поступаемых отходов. В зависимости от времени года от 70 до 90% привозимого мусора проходит через сортировочные линии комплекса на установленном немецком оборудовании. Благодаря этому, в Брянске отходы вовлекаются в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника сырья и материалов, а также сокращается объем ТКО, который направляется на захоронение на полигон. Получена лицензия на пиролизную установку, которая позволит перерабатывать нефтешламы, автопокрышки и биоотходы, а это около 400 видов отходов, которые ранее не утилизировались на территории Брянской области, - рассказал сенаторам генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО на территории Брянской области ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Представителей комитета Совета Федерации интересовал и процент извлекаемого вторсырья от общего объема поступающих отходов. На мусоросортировочном комплексе в Большом Полпино он достигает 20 процентов. А это очень высокий показатель. При сортировке выбирается картон, бумага, газета, ПВД, ПНД, стрейч пленка, ПЭТФ (бутылка, тара, упаковка), стекло, металл, пластик, текстиль. Собираемые картон, бумага, газета, объемом до 600 тонн в месяц направляются на местное предприятие ЗАО «Пролетарий», стекло поставляется на стекольные заводы в ЦФО. Основным потребителем вторичных полиэтиленов является Москва. В Карачеве осуществляется глубокая переработка ПЭТ-бутылок, ПВД, ПНД-пленок. Предприятие располагает оборудованием и технологиями европейских производителей, что позволяет получать щетинно-щеточные изделия и моноволокна для них.

- Получается, что из того, что должно было засорять окружающий нас мир, мы производим инструмент для его уборки, - подчеркнул Владимир Чашников.

Члены Комитета Совета Федерации убедились в том,что Брянская область достойно реализует «реформу чистоты».

ОАО «Чистая планета» является научно-производственным партнером МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках подписанного в 2014 году контракта «Разработка технологии получения биодеградируемого материала путем введения нанонаполнителя с нанесенным на его поверхность активатором разложения, на базе вторичного полимерного сырья», поставляет отходы пленки ПВД. Данный проект реализуется в Брянске - на этом предприятии побывали сенаторы. Производство впечатлило московских гостей. Это завод по переработке вторсырья из разных видов пленки, полиэтиленовой упаковки и пэт бутылок, из которых получают гранулы с биодеградированными добавками. А из них, в свою очередь, делают различную упаковку и пакеты с повышенными свойствами хранения не для пищевых продуктов.

Посетили члены временной комиссии Совета Федерации и исправительную колонию №2, где в рамках сотрудничества по заказу регионального оператора по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» осужденные изготавливают сетчатые контейнеры для раздельного сбора отходов.

В рамках мероприятия в Брянской городской администрации состоялось совещание на тему «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Возможность интеграции ФСИН в реализацию «мусорной реформы» и взаимодействия с региональным оператором ОАО «Чистая планета». В совещании приняли участие член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин, заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко, генеральный директор компании «Чистая планета» Владимир Чашников, депутат Брянской областной Думы Сергей Чесалин, директор департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Сергей Мотылев, руководители федеральных служб и ведомств, представители Брянской горадминистрации, УФСИН по Брянской области, БГИТУ, общественного совета при департаменте природных ресурсов, регионального оператора «Чистая планета», предприятий перевозчиков, осуществляющих вывоз ТКО, управляющих компаний.

Представителей комитета Совета Федерации интересовал и процент извлекаемого вторсырья от общего объема поступающих отходов

В ходе совещания с докладом выступил директор регионального департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Сергей Мотылев. Он рассказал о подготовке к проведению реформы по обращению с ТКО в Брянской области. В частности руководитель департамента отметил, что в регионе на сегодняшний день действуют 16 мусорных полигонов, а также завершается строительство первых очередей еще 4 полигонов ТКО, введение в эксплуатацию которых планируется уже в этом году. В соответствии с региональной программой до 2027 года на всех этих площадках будут построены мусоросортировочные станции, 10 из них должны появиться до августа 2020 г. «Вместе с тем в регионе предусмотрена рекультивация недействующих мест захоронения мусора — в этом году в рамках национального проекта «Чистая страна» будет проводиться рекультивация свалки бытовых отходов в г. Жуковка и полигона в поселке Мичуринском Брянского района», — отметил Сергей Мотылев.

О текущей ситуации по обращению с ТКО рассказал руководитель регионального оператора ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников. Он подчеркнул, что важнейшим направлением деятельности компании является внедрение раздельного сбора отходов. Для этого в городе Брянске региональный оператор открыл 4 пункта по приему вторсырья, до конца этого года их количество планируют довести до 10, еще по одному появятся во всех районах области. Также на территории Брянска «Чистая планета» установила 12 экодомиков и 300 контейнеров для раздельного сбора вторсырья.

Во время совещания проректор по научной и инновационной деятельности БГИТУ Елена Цублова подарила Дмитрию Шатохину настольную игру «Экогейм», созданную студентами и педагогами университета в рамках сотрудничества по экологическому просвещению и воспитанию с региональным оператором по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета».

О текущей ситуации по обращению с ТКО рассказал руководитель регионального оператора ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников

На итоговом расширенном совещании по итогам рабочего визита высоких гостей в Брянск, которое прошло в Хрустальном зале Правительства области, член Совета Федерации Дмитрий Шатохин отметил, что в нашем регионе высокий процент переработки вторсырья:

- В России он не превышает 10 процентов, а у вас доходит до 30! В целом, я вижу, что в регионе многое делается по развитию системы обращения с ТКО. И считаю, что ряд задач нужно решать совместно. К примеру, сегодня мы можем сообща поднимать вопрос об участии федерального бюджета в финансировании рекультивации отслуживших полигонов, а также иные темы, для того чтобы провести «реформу чистоты» максимально эффективно. Не нужно снижать областное финансирование. Необходимо усиливать работу по экологическому воспитанию и просвещению. Считаю, что экологическое образование нужно включать в учебные программы школ», — сказал в завершении совещания Дмитрий Шатохин. - Наш регион достойно реализует «реформу чистоты».