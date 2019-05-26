2019-05-30T19:10:45+03:00
Общество

Александр Богомаз: «26 апреля напоминает всем нам об ответственности за будущее нашей планеты!»

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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26 апреля в Брянске состоялся ритуал памяти, посвященный 33-й годовщине со дня Чернобыльской катастрофы.

Перед началом ритуала памяти Губернатор Александр Богомаз, председатель областной Думы Владимир Попков и председатель Брянской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России Вячеслав Карнюшин в знак памяти о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС возложили цветы к подножию памятника жертвам Чернобыльской катастрофы.

Губернатор Александр Богомаз высказал слова искренней благодарности ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС:

— Уважаемые участники митинга, дорогие земляки, сегодня мы отмечаем 33-ю годовщину катастрофы на ЧАЭС. Ровно 33 года назад, 26 апреля 1986 года в Чернобыле произошла техногенная катастрофа — взорвался 4 реактор. 33 года назад мир разделился на: до и после. Огромные территории Беларуси, Российской Федерации, Украины были заражены радиоактивными веществами. Большой удар получили юго-западные районы нашей Брянской области. На этих территориях и сегодня проживают более 300 тысяч человек. Эту катастрофу нужно было не только остановить, но и начать работу по обеззараживанию территории. Десятки тысяч солдат и офицеров, гражданских служащих принимали участие в работах на атомной электростанции. Были и наши земляки, некоторые из которых присутствуют сегодня здесь. Я хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто принимал участие в ликвидации. Вы наши герои, которые своим здоровьем, жизнью остановили распространение катастрофы, ведь она могла бы привести к еще более страшным последствиям. Были сделаны огромные выводы о том, как в дальнейшем эксплуатировать атомные электростанции, с мирным атомом, который несет благополучие жителям нашей страны, но и в тоже время, он может нести огромную угрозу. 26 апреля напоминает всем нам об ответственности за будущее нашей планеты Земля.

Участники акции возложили к памятнику цветы, после чего прошла минута молчания в память о погибших во время аварии и во время ликвидации последствий аварии атомной электростанции.

Ритуалы памяти состоялись сегодня во всех районных центрах Брянской области, повсюду, где живут и работают ликвидаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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