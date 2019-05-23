2019-05-30T18:24:25+03:00
Общество

Губернатор Александр Богомаз поздравил Брянскую областную Думу с 25-летием

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Уважаемые депутаты и сотрудники аппарата Брянской областной Думы! Поздравляю вас с 25-летием со дня первого заседания Брянской областной Думы!

За четверть века депутатами всех созывов последовательно и планомерно создавалась и совершенствовалась правовая база Брянской области, ставшая основой комплексного развития региона, защиты интересов граждан, консолидации политических партий. Сегодня эта законодательная практика является прочной основой для выполнения тех стратегических задач, которые ставит перед всеми органами власти президент России Владимир Путин.

Прорывное развитие ведущих отраслей экономики, исполнение национальных проектов, направленных, прежде всего, на повышение качества жизни граждан — для реализации всех этих задач федеральный центр рассчитывает на потенциал регионов, на наши с вами силы. У нас наработана эффективная практика совместной деятельности депутатов областной Думы, Правительства региона, муниципальных органов власти, благодаря которой развивается брянская экономика, происходят значительные позитивные изменения в социальной сфере, осуществляется диалог с жителями и общественностью. Законодатели области поддерживают наши предложения и вносят свои инициативы по улучшению материального и жилищного положения многодетных и молодых семей, ветеранов, лиц с ограниченными возможностями здоровья; по приобретению жилья для детей-сирот, учителей и врачей; по созданию привлекательных условий для инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, промышленных и аграрных предприятий; по строительству спортивных комплексов; по укреплению материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения, а также по многим другим направлениям.

Убежден, что накопленный за 25 лет парламентский опыт, системное и конструктивное взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, институтами гражданского общества послужат дальнейшему развитию региона, повышению качества жизни граждан.

Желаю всем депутатам и сотрудникам аппарата Брянской областной Думы дальнейших успехов в законотворческой деятельности, здоровья, добра и благополучия!

ИСТОЧНИК KP.RU

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