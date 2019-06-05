В период с 31 мая по 03 июня 2019г. состоялась международная бизнес-миссия субъектов МСП Брянской области в республику Армения

В рамках государственной поддержки, оказываемой Центром координации экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области при Департаменте экономического развития Брянской области в период с 31.05.2019г. по 03.06.2019г. состоялась бизнес-миссия субъектов МСП региона в г. Цахкадзор (Республика Армения).

В бизнес-миссии приняли участие представители малого и среднего бизнеса Брянской области:

- ООО «Ньютек» (разработка, производство и продажа: автоматов зарядки мобильных телефонов серия МОБИ; платежных терминалов серия ПЭЙ; автоматов продажи живых цветов в букетах серия ФЛОВЕНД; информационных киосков серия ИНФО);

- ООО «Забава-Спорт» (производство безопасных детских площадок и комплексов);

- ООО «ЮАМЕТ» (производство оборудования для детских и спортивных площадок, разработка, монтаж детских игровых и спортивных комплексов для улицы);

- Индивидуальный предприниматель Фащилин В.А. (производство пиломатериалов).

Организатором деловой программы для участников бизнес-миссии выступил Союз «Брянская торгово-промышленная палата».

В рамках бизнес-миссии представители бизнес-сообщества Брянской области приняли участие в мероприятиях пятого юбилейного ежегодного бизнес-форума «Евразийский экономический союз: Армения – сотрудничество», который проходил в г. Цахкадзор, в период с 31 мая по 03 июня 2019г.

Формат мероприятий бизнес-миссии позволил заинтересованным сторонам обсудить множество вопросов.

Форум организован Торгово-промышленной палатой Республики Армения при поддержке Правительства Республики Армения и Евразийской экономической комиссии.

Тема форума «Евразийский экономический союз - пять лет сотрудничества, достижения и новые возможности». В программу мероприятия были включены: пленарное и секционные заседания, модераторами которых выступили представители стран ЕАЭС совместно с представителями государственных структур Армении, двусторонние бизнес-встречи.

В рамках бизнес-форума состоялась конференция «Углубление промышленной кооперации и развитие импортозамещения в базовых отраслях», а также круглые столы по следующим темам: «Условия свободного перемещения внутри ЕАЭС проектно-строительных процессов», «Финансовые инструменты для поддержки экспортоориентированных предприятий в государствах-членах евразийского экономического союза», «Электронная торговля – современный инструмент для экспорта товаров и услуг на международные рынки», «Продвижение продовольственных товаров на внешние рынки. инструменты для расширения географии экспорта МСП», «Логистические системы ЕАЭС в современных экономических условиях».

В мероприятии приняли участие представители торгово-промышленных палат и других бизнес-структур стран-участниц ЕАЭС, делового сообщества, члены Правительства Республики Армения.

Все мероприятия бизнес-миссии прошли на высоком уровне.

Активное участие в работе форума приняли сотрудники Торгового представительства Российской Федерации в Республике Армения.

Выступая с приветственной речью, Торговый представитель Российской Федерации в Республике Армения Бабко А.В. отметил, что бизнес-форум в г. Цахкадзор зарекомендовал себя как прекрасная площадка для развития контактов между представителями бизнес-сообщества России и Армении.

В 2018 году на долю стран ЕАЭС пришлось 27 % (около 2 млрд. долл. США) внешнеторгового оборота Республики Армения, при этом 96,7 % всего оборота со странами ЕАЭС приходится на двусторонний товарооборот между Россией и Арменией (Беларусь – 2,5 %, Казахстан – 0,7 %, Киргизия – 0,1 %). Таким образом, Российская Федерация остается главным торгово-экономическим партнером, как на пространстве ЕАЭС, так и на международном рынке (доля 26,1 % внешнеторгового оборота Армении).

В форуме приняли участие Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Ассоциация российских банков, Ассоциация малых и средних экспортеров, Министерство экономического развития Иркутской области, Министерство экономики Воронежской области, Центр поддержки экспорта АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» Красноярского края, Союз «Торгово-промышленная палата г. Тольятти», Орловский региональный Центр поддержки экспорта, Венчурный фонд Тверской области, Союз «Волгоградская торгово-промышленная палата», Союз «Брянская торгово-промышленная палата», Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП Брянской области ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор», Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП», Alibaba Group Holding/ООО «ПАЛ».

Программой бизнес-миссии для участников были предусмотрены деловые встречи, так, например 31 мая 2019г. компания «Ньютек» представила свою продукцию руководству частного медицинского центра г. Еревана «Шенгавит». По итогам данной встречи руководство медцентра проявило заинтересованность в приобретении автоматических камер хранения, производимых ООО «Ньютек».

Далее делегация Брянской области провела деловую встречу с руководством Союза строителей Армении, где компании Брянской области провели презентации выпускаемой продукции интересной для строительных и проектных организаций Республики Армения.

Программой Форума была предусмотрена биржа-контактов в формате B2B. В рамках биржы-контактов в соответствии с утвержденным регламентом встреч участники бизнес-миссии провели переговоры с потенциальными партнерами из Республики Армения и других стран-членов ЕАЭС.

По результатам встреч достигнуты соглашения.

По результатам встреч достигнуты соглашения о поставках продукции ООО «Ньютек» в адрес армянской компании ООО «Кинг Воч». Выявлен интерес строительных компаний Армении к продукции, производимой ООО «Забава-Спорт», ООО «Юамет» и ИП Фащилин В.А.

Также для участников бизнес-миссии была организована рабочая встреча с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Армения - Андреем Владимировичем Бабко и представителями Армянской ТПП входе которой был представлен экспортный потенциал Брянской области и проведены презентации брянских компаний – участников бизнес-миссии.

По итогам данной встречи Торговым представителем РФ в РА для компаний участников бизнес-миссии был дан ряд рекомендаций по ведению бизнеса на территории Республики Армения.

В завершении мероприятий бизнес-форума 03.06.2019г. для участников бизнес-миссии была организована деловая встреча с руководством Департамента строительства и благоустройства мэрии г. Еревана. В рамках данной встречи обсуждались возможности участия брянских компаний в тендерах, объявляемых мэрией г. Еревана по благоустройству общественных территорий г. Еревана.

Программой бизнес-миссии для участников были предусмотрены деловые встречи.

Директор Департамента Григор Арутюнян выразил большую заинтересованность к продукции, выпускаемой компаниями «Юамет» и «Забава-Спорт».

Формат мероприятий бизнес-миссии позволил заинтересованным сторонам обсудить множество вопросов, получить исчерпывающую информацию по актуальным темам, обменяться опытом, выслушать авторитетные мнения и выстроить партнерские взаимодействия с бизнес-сообществом Республики Армения.

Все мероприятия бизнес-миссии прошли на высоком уровне с участием представителей министерств и ведомств Республики Армении, ассоциаций, деловых объединений, торгово-промышленных палат России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Установленные в ходе бизнес-миссии деловые контакты имеют реальные перспективы принять форму взаимовыгодного сотрудничества с армянскими партнерами.