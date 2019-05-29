ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» прекратил поставку газа ООО «Стройдеталь и КО» в связи с неплатежами

Действуя в рамках законодательства Российской Федерации, компания «Газпром межрегионгаз Брянск» прекратила поставку газа ООО «Стройдеталь и КО».

ООО «Стройдеталь и КО» не выполняет договорные обязательства по оплате поставленного газа с сентября 2018 года. Долг на 01.05.2019г. составил более 21 млн рублей.

На 30 мая текущего года запланированы отключения теплоснабжающих организаций (ТСО) - ООО «Энергосервис» и ООО «Мир».

Задолженность ООО «Энергосервис» по состоянию на 29.05.2019г. составила более 10 млн рублей за потребленный газ в 2017, 2018 и 2019гг. (Котельная расположена на ул.Дуки, 71 и обслуживает дома: ул.Дуки, 71, 73, 75).

ООО «Мир» по состоянию на 29.05.2019г. имеет долг более 2 млн рублей за период поставки газа с декабря 2018г. по апрель 2019г. (Котельная по ул.Крахмалева, 57 Обслуживает дома: ул.Крахмалева, 57; ул.Крахмалева, 57/1).

Мероприятия по отключению должников проводятся с целью предотвращения нарастания долгов и в строгом соответствии с порядком, установленным Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2016 года N 1245).