Состоялась международная бизнес-миссия субъектов МСП Брянской области в Республику Беларусь

В рамках государственной поддержки, оказываемой Центром координации экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области при Департаменте экономического развития Брянской области в период с 23 по 25 мая состоялась бизнес-миссия субъектов МСП региона в г. Гомель (Республика Беларусь).

В бизнес-миссии приняли участие представители малого и среднего бизнеса Брянской области: ООО «Метаком» (производства домофонных систем и систем контроля и управления доступом.), ООО «РПК «Вилена» (рекламно-производственная компания), ООО «Матрешки» (производство и реализация декоративно-интерьерных изделий для дома и офиса), ИП Кострица О.А. (оптовая торговля широким ассортиментом строительных материалов), ИП Кушиков К.Д. (сеть профессиональной заточки инструмента и продажа франшизы - ФРАНШИЗАЦЕХ.РФ).

Организатором деловой программы для участников бизнес-миссии выступил Союз «Брянская торгово-промышленная палата».

В рамках бизнес-миссии представители бизнес-сообщества Брянской области приняли участие в мероприятиях XVI Гомельского экономического форума, который проходил 24 мая и юбилейной XX Международной выставке «Весна в Гомеле», которая проходила в период с 23 по 25 мая 2019г.

23 мая для участников бизнес-миссии были организованы посещения гомельских предприятий:

1. ОАО «Гомельский ДСК».

2. СП ОАО «Спартак».

Далее, для участников бизнес-миссии была организована контактно-кооперационная биржа в формате b2b с деловыми кругами Гомельской области. Мероприятие состоялось в рамках деловой программы XX Международной выставки «Весна в Гомеле» 23 мая 2019 года в 16.00.

В рамках контактно-кооперационной биржи представители брянских компаний продемонстрировали белорусским партнерам свою продукцию и экспортный потенциал, обсудили перспективы и возможности установления и расширения взаимодействия в сферах строительства и проектирования, сельского хозяйства и сферы услуг.

По итогам биржи контактов был выявлен большой интерес гомельских предприятий к продукции ООО «Метаком» и услугам РПК «Вилена».

24 мая участники бизнес-миссии посетили XVI Гомельский экономический форум, который проходил на территории СЭЗ «Гомель-Ратон».

Форум встречал гостей не только из стран – постоянных партнёров: Российской Федерации, Украины, Казахстана, Китая, Италии. Участие в нём приняли делегации Узбекистана, Румынии, Бельгии, Катара, Пакистана, Индии, Словакии, Хорватии, Молдовы.

В рамках форума делегация Брянской области провела рабочие встречи с представителями Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь и Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь на тему перспективы дальнейшего развития торгового оборота между Брянской областью и регионами Республики Беларусь.

Программой форума была предусмотрена работа пяти секций: «Агропромышленный комплекс», «Строительный, жилищно-коммунальный и транспортный комплекс», «Торговля, общественное питание и услуги», «Туризм Гомельщины. Перспективы развития», «Малый и средний бизнес».

Также, участники бизнес-миссии приняли участие в открытии юбилейной ХХ-ой международной выставке «Весна в Гомеле».

Концепция юбилейной выставки — «Гомельская область — ваш партнер». В ней участвовало более трехсот предприятий Гомельской области, а также были представлены коллективные стенды иностранных участников.

Участники бизнес-миссии имели возможность представить свою продукцию на стенде, организованном Союзом «Брянская торгово-промышленная палата».

В рамках мероприятий бизнес-миссии участники провели встречи и переговоры в формате b2b с потенциальными партнерами из Вьетнама, Молдовы, Словении, Литвы, Хорватии и Сербии.

Формат мероприятий бизнес-миссии позволил заинтересованным сторонам обсудить множество вопросов, получить исчерпывающую информацию по актуальным темам, обменяться опытом, выслушать авторитетные мнения и выстроить партнерские взаимодействия.

Все мероприятия бизнес-миссии прошли на высоком уровне с участием представителей министерств и ведомств Республики Беларусь, ассоциаций, деловых объединений, торгово-промышленных палат России, Молдовы, Словакии, Хорватии.

Установленные в ходе бизнес-миссии деловые контакты имеют реальные перспективы принять форму взаимовыгодного сотрудничества с белорусскими партнерами.

Брянская ТПП