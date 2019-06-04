"Бумеранг" приглашает на творческие мастер классы в июне!
1 и 2 июня-аппликация «Летние фрукты»
8 и 9 июня-квиллинг «Полевые цветы»
15-16 июня-оригами «Веселый зоопарк»
22 и 23 июня-аппликация «Дождик»
29 и 30 июня –мастер-класс по ШДМ
В "Бумеранге" множество развлечений для детей, подростков и ,конечно же, родителей. К вашим услугам: огромный игровой зал, с более чем сотней игровых автоматов для разных возрастов,2 громадные карусели.А так же Сказочный Остров,на котором находятся:различные горки; веломобили; пиратский корабль с пневмопушками; тюбинг-горка; вулкан-скалодром; батуты; баскетбольно-футбольная площадка; тематически оформленных комнат для празднования Дня Рождения; разнообразные лабиринты и переходы; отдельная территория для самых маленьких деток. Кроме того на территории парка расположено собственное кафе,где можно не только перекусить,но и необычно отметить день рождения ребенка.
В "Бумеранге" ждут гостей.
Приходите всей семьей!
Заходите на сайт детского развлекательного центра http://дрц-бумеранг.рф
И вступайте в группу вк https://vk.com/boomaeropark
Телефон: 305-888
Адрес: ТРЦ "АЭРО ПАРК", новый корпус, 3 этаж
* организатор акции ИП Шпакова С.Б.,реклама.о сроках,месте и правилах проведения акции уточняйте по тел.8(4832)305-888
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