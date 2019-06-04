2019-06-04T18:09:17+03:00
Общество

"Бумеранг" приглашает на творческие мастер классы в июне!

Каждые выходные с 17.00 до 18.00 детей и их родителей ждут интересные тематические увлекательные мероприятия!
Елена ВАСИЛЬЕВА
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В "Бумеранге" множество развлечений для детей, подростков и ,конечно же, родителей.В "Бумеранге" множество развлечений для детей, подростков и ,конечно же, родителей.
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1 и 2 июня-аппликация «Летние фрукты»

8 и 9 июня-квиллинг «Полевые цветы»

15-16 июня-оригами «Веселый зоопарк»

22 и 23 июня-аппликация «Дождик»

29 и 30 июня –мастер-класс по ШДМ

В "Бумеранге" множество развлечений для детей, подростков и ,конечно же, родителей. К вашим услугам: огромный игровой зал, с более чем сотней игровых автоматов для разных возрастов,2 громадные карусели.А так же Сказочный Остров,на котором находятся:различные горки; веломобили; пиратский корабль с пневмопушками; тюбинг-горка; вулкан-скалодром; батуты; баскетбольно-футбольная площадка; тематически оформленных комнат для празднования Дня Рождения; разнообразные лабиринты и переходы; отдельная территория для самых маленьких деток. Кроме того на территории парка расположено собственное кафе,где можно не только перекусить,но и необычно отметить день рождения ребенка.

В "Бумеранге" ждут гостей.

В "Бумеранге" ждут гостей.

Приходите всей семьей!

Заходите на сайт детского развлекательного центра http://дрц-бумеранг.рф

И вступайте в группу вк https://vk.com/boomaeropark

Телефон: 305-888

Адрес: ТРЦ "АЭРО ПАРК", новый корпус, 3 этаж

* организатор акции ИП Шпакова С.Б.,реклама.о сроках,месте и правилах проведения акции уточняйте по тел.8(4832)305-888

ИСТОЧНИК KP.RU

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