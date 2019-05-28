«Умалат» – осознанное производство

Доверие покупателя – самая сложная и самая важная задача любого предприятия. Из чего оно складывается? Качество, верность принципам и ответственное отношение к природе. Последнее в современном мире – не модное явление, а жизненная необходимость. В пятницу, 24 мая, в Севске провели торжественную закладку первого камня второй очереди очистных сооружений завода ЗАО «Умалат». Ценность новых сооружений в том, что они будут принимать также и городские стоки, сводя ущерб для окружающей среды к минимуму.

Безопасность для всего города

Строительство биологических очистных сооружений на молочном заводе – уникальное явление в Брянской области. Поэтому ключевое событие решено было «увековечить» в памятном камне.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Александр Жигунов, глава администрации Севского муниципального района Александр Куракин, а также Андрей Смирнов, технический директор ООО «КВИ Интернэшнл» – генеральный подрядчик «Умалата» по строительству высокотехнологичных очистных сооружений.

– Мы долго шли к этому моменту, – подчеркнул генеральной директор ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко. – Два года назад «Умалат» запустил в Севске первую стадию очистки сточных вод – физикохимическую. Следующая важнейшая стадия очистки – биологическая. Новые сооружения прослужат не менее 25–30 лет – до первого серьезного ремонта.

Проект высокотехнологичных очистных сооружений в Севске полностью финансирует ЗАО «Умалат». Начало было положено еще в 2017 году. Первый этап включал в себя подготовку строительной площадки и фундаментов, а также установку основного оборудования для механической очистки и фильтрации.

Параллельно предприятие получило договоренность с администрацией Севского района о том, что новые очистные будут обрабатывать не только стоки компании «Умалат», но также и городские.

– Водообеспечение и водоотведение – неотъемлемая часть нашей с вами жизни, – отметил глава администрации Севского района Александр Куракин. – Большие проблемы в этом направлении долгие годы были не только в Севске, но и в Севском районе. От лица всех жителей я выражаю огромную благодарность компании «Умалат», которая взяла на себя часть социальной ответственности по очистке сточных вод как на своем производстве, так и во всем городе.

Пять ступеней защиты

Как работает новая технология биоочистки? По словам специалистовтехнологов, стоки предприятия преобразуют в обычную воду, которая без вреда для экологии будет стекать в местную реку Сев. Также, чтобы максимально снизить техногенные риски, «Умалат» использует только биоразлагаемые моющие средства и высокотехнологичное оборудование, которое позволяет сокращать тепловое воздействие на природу.

– Новый объект – один из самых современных в России, – рассказал технический директор ООО «КВИ Интернэшнл» Андрей Смирнов. – Очистные сооружения, основанные на европейских и российских разработках, обеспечивают полную очистку сточных вод по всем показателям. Технология включает в себя пятиступенчатую очистку. Причем ей будут подвергаться как производственные стоки, так и бытовые.

Настоящее и будущее компании "Умалат" - экологичное и осознанное производство.Фото: Ольга УМАРОВА

Система биологической очистки полностью автоматизирована: как только поступает порция сточных вод, их очищают до тех пор, пока показатели не становятся пригодными для сброса. Такая технология уже зарекомендовала себя на водной жемчужине России – Байкале.

После торжественной церемонии закладки памятного камня для гостей провели экскурсию по цехам севского завода, показали презентацию о достижениях компании за последние несколько лет и по традиции угостили свежей продукцией «Умалата».

Потомственные сыровары и европейское оборудование

История компании «Умалат» началась в 2003 году. На сегодняшний день предприятие входит в число лидеров российского рынка свежих сыров. Успешная и социально ответственная компания не только выводит на новый уровень сырное производство в стране, но и является градообразующей в родном крае.

Так, компания «Умалат» устанавливает для своих сотрудников среднюю зарплату значительно выше среднеобластной.

– Производительность труда на нашем предприятии растет каждый год, – говорит Алексей Мартыненко. – С запуском нового цеха мы планируем поднять ее почти на 40 процентов. В нашей продукции всего три основных компонента: молоко высшего сорта, специальные закваски и сычужные ферменты, а также небольшое количество соли для вкуса. Продукт полностью натуральный, не содержит растительных жиров и консервантов. Продукция «Умалата» представлена в федеральных продуктовых сетях, а также используется при приготовлении блюд в лучших кафе и ресторанах страны.

Сыр производят на современном европейском оборудовании. А к работе привлекают лучших специалистов «родины сыра» – потомственных сыроваров Италии и юга России.

В сутки завод компании «Умалат» в Севске перерабатывает 100 тонн молока. А в год предприятие выпускает 5,5 тысяч тонн высококачественных свежих сыров. Сейчас «Умалат» увеличивает мощности производства в 2,5 раза.

…Долгие годы «Умалат» заботился о совершенном вкусе и высоком качестве. Настоящее и будущее компании, которая является эталоном во всем современном развивающемся мире, – экологичное и осознанное производство.

На месте строительства очистных сооружений Алексей Мартыненко и Александр Жигунов заложили символический памятный камень.