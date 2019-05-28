Сотрудники Брянскэнерго поздравили воспитанников Мглинской школы – интерната с окончанием учебного года

Работники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» побывали на празднике – «Последнем звонке» - в подшефной Мглинской специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Энергетики поздравили ребят с окончанием учебного года и вручили выпускникам подарки. В этом году стены школы, заменившей детям дом, покидают пять ребят. В свою очередь, выпускники поблагодарили шефов за заботу.

Брянскэнерго шефствует над Мглинской школой-интернатом более двадцати лет, регулярно оказывая поддержку ее воспитанникам. Для энергетиков стало доброй традицией посещение этого образовательного учреждения накануне Дня знаний, Нового года и в день «Последнего звонка». Энергетики дарят детям подарки, проводят уроки электробезопасности, стараются помочь в обеспечении необходимыми предметами обихода, школьными принадлежностями, вещами.