2019-05-28T11:03:45+03:00
Экономика

Брянскэнерго за четыре месяца 2019 года взыскало с должников 2,5 млн. руб. за услуги по передаче электрической энергии

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

За четыре месяца 2019 года Брянскэнерго взыскало с должников по вступившим в законную силу судебным решениям 2,5 млн. рублей. Помимо этого, в судах находятся 29 исковых заявлений о взыскании задолженности и пени на общую сумму 13,7 млн. рублей, поданных специалистами управления правового обеспечения филиала.

Брянскэнерго напоминает, что неисполнение должниками обязательств по оплате за потребленную электроэнергию ставит под угрозу надежность электроснабжения потребителей Брянской области, поскольку средства, полученные предприятием за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на выполнение производственных программ. Брянскэнерго продолжит работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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