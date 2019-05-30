Транспорт, образование, социальное такси…

Весь прошлый год муниципальный транспорт обновлялся, автотранспортному предприятию передавались десятки автобусов. Мне кажется, пришло время говорить о первых итогах такой кардинальной модернизации.

- Вы правы, прошлый год стал прорывным для муниципального автотранспортного предприятия. По указанию губернатора Александра Богомаза была разработана региональная программа по обновлению подвижного состава муниципальных перевозчиков. В результате автопарк брянского автотранспортного предприятия полнился 134 автобусами, теперь на балансе 209 машин.

Такое масштабное поступление кардинально повлияло на производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Доходы за прошлый год по сравнению с 2017-м выросли на 43,6 процента.

Теперь 135 машин выходят на маршруты в рабочие дни и 94 в выходные. Новая техника позволила усилить прибыльные маршруты №№27 и 25. Автобусы по этим направлениям стали работать в субботу и воскресенье.

Хочу обратить внимание, что в этом году была внедрена электронная оплата проезда. Теперь на предприятии практически в режиме онлайн можно фиксировать количество проданных билетов, видеть, сколько людей воспользовались социальными проездными. Депутатам Брянского горсовета руководство предприятия докладывает об увеличении количества пассажиров всех категорий. По последним данным, в день муниципальные автобусы перевозят 55 – 56 тысяч пассажиров, из них около 10 тысяч горожан едут по единому социальному билету.

Удалось вернуть на улицы ночного города дежурные автобусы. Эта мера имеет важное социальное значение.

По требованию законодательства новые автобусы должны быть доступны инвалидам. Людям с ограниченными возможностями стало проще передвигаться по городу?

- По закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в муниципальных предприятиях есть 7 троллейбусов и 126 автобусов, оборудованных для перевозки людей с ограниченными возможностями. Это более 40 процентов всего подвижного состава. На коммерческом маршруте 31Д работают автомобили, оборудованные пандусами. Более востребованным у людей с ограниченными возможностями остаётся социальное такси. Оно работает при муниципальном троллейбусном управлении. Сейчас работают 4 специально оборудованных автобуса. Заявки принимаются без выходных с 8 утра до 8 вечера.

Хочу отметить, что с каждым годом количество поездок у этой службы увеличивается. Начинало оно работу с тысячи вызовов за год. В прошлом году маломобильные жители пользовались специально оборудованными автомобилями для более 3000 поездок. Около тысячи раз колясочники ездили на такси уже в этом году. Из городского бюджета в 2018-м на компенсацию расходов было выделено около двух с половиной миллионов рублей. Чуть большая сумма заложена в 2019-м. Она может быть увеличена в зависимости от потребности в услуге.

Рассматривается вопрос о расширении перечня жителей, которые имеют право вызвать специализированный транспорт. Сейчас такая возможность есть только у инвалидов I группы неспособных самостоятельно передвигаться.

Продолжая тему о равных возможностях для инвалидов, предлагаю перейти к инвалидам в образовательных учреждениях. Как решается этот вопрос для самых маленьких жителей города?

- В Брянске более двух тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья посещают детские сады. В городе работают 7 специализированных дошкольных учреждений, в детских садах общеразвивающего вида есть 65 групп для детей с нарушением речи, около 30 групп для малышей с другими заболеваниями.

Конечно, в образовательных учреждениях строятся пандусы, специальными средствами оснащаются при строительстве новые здания. Думаю, что со мной согласятся педагоги, и многие жители нашего города, главное для учреждений, где появляются особенные дети, - создать малышам специальные образовательные условия. Это не только архитектурно-планировочные объекты. Управление образования ставит перед руководителями и педагогами задачу - внедрять современные методики работы. Для особенных малышей разрабатываются индивидуальный маршрут развития, учебный план, режим. Воспитатели проходят подготовку, где получают методическое сопровождение по разработке и внедрению индивидуальных адаптивных образовательных программ.

Практика показывает, что родители стремятся отдать ребенка в то образовательное учреждение, где уже сложился благоприятный микроклимат для особенных детей. В этом вопросе важна работа с родителями, в том числе и здоровых детей, формирование отношений в детском коллективе.