Брянскэнерго приступило к обследованию электросетей с высоты птичьего полета

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» приступили к осмотру электросетевого хозяйства Брянской области c высоты птичьего полета.

С помощью беспилотных летательных аппаратов энергетики проинспектировали состояние ВЛ 10 кВ Погарского, Стародубского Севского, Дятьковского и Унечского РЭС общей протяженностью почти 100 км. Эти участки ЛЭП тянутся через лесной массив, часто заболоченную, труднопроходимую местность.

По результатам обследования были выявлены замечания: одиночно стоящие деревья вне охранной зоны ВЛ, при падении которых возможно отключение ВЛ, участки проходящие по лесным массивам, требующие расчистки и расширения просеки. Имея эти данные, сотрудники филиала смогут оперативно разработать и провести необходимые мероприятия по их устранению.

Фото – и видеокамера, которыми оборудованы все квадракоптеры, а также тепловизор, имеющийся на одном из летательных аппаратов, позволяют энергетикам в кратчайшие сроки получить фотоотчет и видеоматериалы о состоянии просек и сети, в том числе с участков ЛЭП, расположенных в труднодоступных местах, а также выявлять неполадки в сети.

С помощью летательных аппаратов Брянскэнерго планирует проводить плановую диагностику и выявлять нарушения, контролировать ход расчистки и расширения просек подрядными организациями, осуществлять контроль состояния охранной зоны воздушных линий.