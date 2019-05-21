Брянск вошел в топ-пять самых хамских городов страны

В топ-пять самых хамских городов страны вошел Брянск. Такой рейтинг составило агенство Зум-маркет.

Сотрудники агенства опрашивали жителей 27 городов в марте 2019 года. Респондентам задавали всего три вопроса: Вы часто сталкиваетесь с хамством? Где чаще всего Вам хамят? Вы сами часто хамите? Ответы дали 3240 жителей. Судя по ним, чаще всего людям грубят: в магазинах и на рынках (38%), в кафе и ресторанах (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).

Брянск замыкает пятерку самых невежливых столиц субъектов. Впереди только Пермь, Челябинск, Саратов и Москва. А в пятерку самых культурных городов страны попали Симферополь, Омск, Новосибирск и Санкт-Петербург. Ну, а самым доброжелательным городом оказался Владивосток.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».