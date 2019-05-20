2019-05-20T13:01:58+03:00
Звезды

В Трубчевске отметят праздник славянской письменности и культуры «На земле Бояна»

Он пройдет 25 мая
Мария Дедкова
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По преданию именно на трубчевской земле родился легендарный сказитель Боян.По преданию именно на трубчевской земле родился легендарный сказитель Боян.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Межрегиональный праздник славянской письменности и культуры «На земле Бояна» пройдет в Трубчевске уже в 34-й раз. По преданию именно в этих местах земле родился легендарный сказитель Боян.

На праздник в город приедут деятели культуры из России, Беларуси и Украины.

Откроется фестиваль 25 мая в 10.00 с фотовыставки, посвященной 90-летию района, «Трубчевский район: от прошлого к будущему». Ее развернут прямо в аллеях центрального парка. Здесь же можно будет посмотреть на поделки народных мастеров.

В 11.00 на аллеях парка начнут работу интерактивные площадки, пройдут мастер-классы росписи по дереву, живописи, дегустация чаев и традиционных русских блюд. В это же время все желающие смогут с экскурсией посетить усыпальницу князей Трубецких в Троицком соборе.

На стадионе молодежный клуб «Пересвет» устроит показательные выступления.

В 12.00 в трубчевском музее откроется выставка к 100-летию академической археологии «Археология: годы, события, люди».

В 13.00 на летней эстраде городского парка пройдет официальное открытие праздника. Победителям премий Бояна, Александра Галича, Николая Мельникова и Александра Ковалевского вручат заслуженные награды.

В 14.00 у памятника Бояну все желающие смогут прочесть любимые стихи.

В 15.00 на летней сцене парка театральные коллективы Брянщины представят отрывки из спектаклей.

С 17.00 в трубчевском планетарии будет работать экскурсия «Мир звезд над древним Трубчевском».

А в 18.00 на стадионе «Нерусса» сыграют матч любительские футбольные команды из Трубчевска и Клинцов.

На площади 1000-летия Трубчевска в 20.00 дадут концерт местные творческие коллективы. А в 22.30 начнется дискотека «Хит-Шоу» (0+)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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