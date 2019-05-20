В рамках всероссийской декады подписчика, которая проходит с 16 по 26 мая, газета «Комсомольская правда» проводит уникальную акцию.

В среду, 22 мая 2019 года, редакция газеты отправится в Стародуб. Там на центральном почтамте пройдет праздник «День подписчика в Стародубе». Все желающие с 10.00 до 15.00 смогут подписаться на одну из самых популярных газет Брянской области «Комсомольскую правду» по льготным ценам. Подписку также можно будет оформить в подарок родителям бабушкам и дедушкам.

Все, кто оформит подписку на центральном почтамте Стародуба на газету «Комсомольская правда» 22 мая с 10.00 до 15.00, получат подарки от издательского дома.

Кроме того, в этот день можно будет пообщаться с коллективом редакции, высказать свои пожелания и предложения.

До скорой встречи!