2019-05-20T18:36:14+03:00
Общество

День подписчика в Стародубе

"Комсомольская правда" проводит уникальную акцию
Елена ВАСИЛЬЕВА
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В России проходит декада подписчика.В России проходит декада подписчика.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В рамках всероссийской декады подписчика, которая проходит с 16 по 26 мая, газета «Комсомольская правда» проводит уникальную акцию.

В среду, 22 мая 2019 года, редакция газеты отправится в Стародуб. Там на центральном почтамте пройдет праздник «День подписчика в Стародубе». Все желающие с 10.00 до 15.00 смогут подписаться на одну из самых популярных газет Брянской области «Комсомольскую правду» по льготным ценам. Подписку также можно будет оформить в подарок родителям бабушкам и дедушкам.

Все, кто оформит подписку на центральном почтамте Стародуба на газету «Комсомольская правда» 22 мая с 10.00 до 15.00, получат подарки от издательского дома.

Кроме того, в этот день можно будет пообщаться с коллективом редакции, высказать свои пожелания и предложения.

До скорой встречи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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