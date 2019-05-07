День Победы-2019 в Брянске: как будет ходить общественный транспорт

В День Победы-2019 в Брянске будут работать дополнительные автобусы и троллейбусы. Они привезут горожан к акции "Бессмертный полк", на гулянья на Кургане Бессмертия и к праздничному фейерверку.

Участники акции «Бессмертный полк» смогут доехать:

Из Бежицкого района на четырех троллейбусах от Камвольного комбината до драмтеатра. Первый стартует в 11.00. Каждый следующий - через 10 минут.

Из Фокинского района на девяти троллейбусах. Отправление от Мясокомбината в: 11.07, 11.21, 11.35, 11.49, 12.03, 12.10, 12.18, 12.25, 12.33.

Из Володарского района на восьми троллейбусах. Машины стартуют от бульвара Щорса в: 11.03, 11.18, 11.33, 11.48, 12.03, 12.17, 12.21, 12.45.

С 8.00 до 15.00 автобусы №27 будут курсировать до школы № 2 с интервалом движения 8 минут. Со стороны «Мясокомбината» автобусы будут ездить до набережной с интервалом 12 минут.

Автобусы №25 поедут через Брянский городской лицей и памятник Летчикам.

Домой участников акции от остановки "Курган Бессмертия" повезут 13 троллейбусов по тем же маршрутам.

На вечерние гулянья для брянцев также выделят дополнительный транспорт.

С 16.30 до 23.30 будут работать 12 троллейбусов по маршруту №10 «Бежицкий рынок - Юрфак БГУ» с интервалом 10-12 минут.

С 16.50 до 21.05 - спецмаршрут «Мясокомбинат - Юрфак БГУ» с интервалом 9 -10 минут.

С 20.08 до 21.45 жители Володарки смогут доехать до Кургана на троллейбусах «Бульвар Щорса - Юрфак БГУ». Время отправления от остановки «Бульвар Щорса»: 20.08, 20.25, 20.41, 20.57, 21.13, 21.29, 21.45.

В 20.27, 21.03, 21.41 организуют рейсы специальной подачи из Бежицкого района по маршруту «Камвольный комбинат - Курган Бессмертия»

После фейерверка обратно горожан повезут по 5 троллейбусов до Камвольного комбината, до бульвара Щорса, до мясокомбината и телецентра.

Также на помощь троллейбусам придут автобусы. 14 машин повезут брянцев до Дружбы, 3 - до мясокомбината, 1 - поедет до Новостройки.

Работу маршрутов №25, №5а и №5б продлили до полуночи.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».