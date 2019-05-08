2019-05-08T15:35:30+03:00
Экономика

Сотрудники Брянскэнерго поздравили с Днем Победы ветеранов-энергетиков

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Руководство филиала ежегодно навещает ветеранов, внесший огромный вклад в Победу советского народа над фашистскими захватчиками и восстанавливающих электросетевой комплекс Брянской области в послевоенные годыРуководство филиала ежегодно навещает ветеранов, внесший огромный вклад в Победу советского народа над фашистскими захватчиками и восстанавливающих электросетевой комплекс Брянской области в послевоенные годы
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Накануне Дня Победы директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Косарим, представители молодежного Совета и первичной профсоюзной организации посетили ветеранов, участников и узников Великой Отечественной войны – бывших работников Брянскэнерго. Энергетики поздравили их с наступающим праздником и вручили подарки. В рамках коллективного договора МРСК Центра им оказана материальная помощь.

Бывшим сотрудникам Брянскэнерго Анне Семеновне Борисовой - труженице тыла Великой Отечественной войны, проработавшей в Брянскэнерго более 35 лет и Антоне Александровне Чиркиной – малолетней узнице фашизма, 20 лет трудового стажа которой связано с Брянскэнерго, Александр Косарим передал награды губернатора Брянской области - памятные медали «75 лет освобождения Брянской области».

На сегодняшний момент в ветеранской организации предприятия состоят один ветеран Великой Отечественной войны, 7 тружеников тыла и 8 узников. Руководство филиала ежегодно навещает ветеранов, внесший огромный вклад в Победу советского народа над фашистскими захватчиками и восстанавливающих электросетевой комплекс Брянской области в послевоенные годы.

Брянскэнерго стало доброй традицией навещать ветеранов перед 9 Мая. Молодое поколение сотрудников филиала свято чтит память о подвиге ветеранов – энергетиков. Работники Брянскэнерго стараются делать все возможное, чтобы ветераны чувствовали, что на предприятии, где они работали, их помнят, ценят и проявляют о них искреннюю заботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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