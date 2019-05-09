2019-05-09T13:24:15+03:00
Общество

Победы славной имена

Брянщина празднует 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Ольга УМАРОВА
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Брянщина помнит своих героев!Брянщина помнит своих героев!Фото: Ольга УМАРОВА
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В этом году званию «Герой Советского Союза» исполнилось 85 лет. Во время Великой Отечественной войны его удостоились более двухсот наших земляков, а трое - Павел Камозин, Александр Головачев и Давид Драгунский – стали дважды Героями.

Брянцам, награжденным золотой звездой Героя, посвящена выставка, которая открылась в краеведческом музее.

«Мама, это твои ордена…»

«Семь раз ранен, а всего на моем теле одиннадцать ран. Если у меня не будет рук, я буду грызть врага зубами, не будет ног - буду ползти и душить его …» Так писал родным гвардии полковник, дважды Герой Советского Союза Александр Головачев. Были еще десятки писем, и в каждом – вера в победу и честный разговор о войне.

Александр Головачев родился в 1909 году в поселке Любохна Дятьковского района. Служить пошел в 1929-м. Через три года командовал стрелковыми подразделениями. Участвовал в советско-финляндской войне.

Великую Отечественную Александр Головачев встретил начальником штаба полка. А с августа 1942 года – командовал 23-й гвардейской мотострелковой бригадой 3-й гвардейской танковой армии.

«Батя» - так звали бойцы своего командира Александра Головачева. Фото: Ольга УМАРОВА

«Батя» - так звали бойцы своего командира Александра Головачева.Фото: Ольга УМАРОВА

Бойцы Головачева не раз отличались в боях: участвовали в Курской битве, форсировали Днепр, геройски сражались, освобождая правобережную Украину

За отеческую заботу солдаты прозвали брянского командира «Батя». Александр Алексеевич потерял на фронте двух братьев – Сергея и Николая. А вот как трогательно он писал матери:

«…У меня пять орденов. Мама, это твои ордена, когда я приеду к тебе, отдам их все тебе, и проведу мою маленькую старую маму в орденах по улицам города…»

Александр Головачев не дожил до Победы всего два месяца. В ночь с 5 на 6 марта 1945 года у немецкой деревни Логау комбриг погиб от вражеского снаряда. Похоронили героя в украинском городе Васильков, который освобождала его бригада.

«Воздушный пианист»

Мать другого брянского героя дождалась своего сына с фронта. Павел Камозин – легендарный брянский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза родился в 1917 году в Бежице. После шестого класса пошел учиться на слесаря в фабрично-заводское училище при «Красном Профинтерне».

В эти же годы будущий ас «заболел небом» и записался в местный аэроклуб. Потом поступил в Борисоглебскую военную летную школу.

Война застала Павла Камозина в Киевском военном округе. Первое «боевое крещение» было неудачным. На второй день войны Камозин вылетел на истребителе «И-16» и был ранен в ступню. После лечения вернулся на фронт. И за месяц сбил четыре немецких истребителя.

Во время войны Павел Камозин лично сбил 35 немецких самолетов. Фото: Ольга УМАРОВА

Во время войны Павел Камозин лично сбил 35 немецких самолетов.Фото: Ольга УМАРОВА

Всего на счету Павла Камозина 200 боевых вылетов, 35 лично сбитых самолетов, еще 13 - в групповых боях. За виртуозность в боях немецкие летчики прозвали брянца «воздушным пианистом». А командование отметило золотой звездой Героя.

А в 1943 году брянский летчик сбил вражеский транспортный самолет, в котором летели 18 генералов и офицеров вермахта. После этого Камозин стал дважды Героем Советского Союза и личным врагом Гитлера.

Победу Павел Михайлович встретил в госпитале, куда попал после очередного боевого вылета. После войны вернулся в родную Бежицу, ушел в запас и работал инструктором в аэроклубе.

Отважная Антонина и «Ночные ведьмы»

Брянщина помнит еще немало славных имен. И многие из них – женские.

Отдельного рассказа заслуживает легендарная летчица – гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза Антонина Худякова. Храбрая девушка была заместителем командира эскадрильи женского 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. А было ей всего 24 года.

- Этот отряд хорошо известен как «Ночные ведьмы», - рассказывает ведущий научный сотрудник отдела истории Брянского краеведческого музея Ростислав Павлей. – Юные летчицы атаковали противника ночью, с приглушенным двигателем и со сверхмалых высот. Они внушали врагу настоящий ужас…

Антонина родилась в 1917 году в крестьянской семье в деревне Новая Слобода под Карачевом. После учебы в Бежицком машиностроительном техникуме и Херсонской авиационной школе работала летчиком-инструктором в Орловском аэроклубе.

Антонина Худякова и ее отряд наводили ужас на немецких летчиков. Фото: Ольга УМАРОВА

Антонина Худякова и ее отряд наводили ужас на немецких летчиков.Фото: Ольга УМАРОВА

В ряды Красной Армии Антонина Худякова вступила с начала войны. На фронт попала в 1942-м. На счету летчицы - 945 боевых вылетов.

Всего же «ночные ведьмы» совершили больше 23 тысяч боевых вылетов. Полк уничтожил и повредил 17 переправ, девять железнодорожных эшелонов, две железнодорожные станции, 26 складов, 12 цистерн с горючим, 176 автомобилей и 86 огневых точек.

Звание Героя Советского Союза Антонина Худякова получила в 1946 году. После войны ушла в запас и переехала в украинский город Александрия.

Сбежал из госпиталя на фронт

Генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза Давид Драгунский родился в 1910 году в новозыбковском селе Святск. С детства он мечтал стать военным, вдохновлялся подвигами земляков… Но даже не догадывался, что вскоре сам станет Героем.

Давид Драгунский окончил Саратовскую бронетанковую школу и Военную академию имени Михаила Фрунзе. Затем – восемь лет службы в Красной Армии. Давид Драгунский участвовал в знаменитом сражении с Японией у озера Хасан в 1938 году, командовал танковой ротой.

На фронтах Великой Отечественной войны Давид Драгунский сражался с июня 1941 года. С ноября 1943-го и до конца войны командовал 55-й гвардейской танковой бригадой 7-й гвардейской армии. Его бойцы отличились при форсировании Тельтов-канала, в боях в Берлин.

Давид Драгунский не раз воодушевлял солдат личным примером. Фото: Ольга УМАРОВА

Давид Драгунский не раз воодушевлял солдат личным примером.Фото: Ольга УМАРОВА

За все время командования Драгунского бригаду четырежды награждали орденами. Среди его танкистов - 13 Героев Советского Союза. Сам Давид Абрамович за мужество и отвагу был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.

- Танкистов воодушевлял личный пример командира, - рассказывают в брянском краеведческом музее. - Он всегда шел туда, где опаснее всего. В одном из боев Драгунского ранило осколком снаряда в ногу. Его доставили в госпиталь. Но, едва оправившись, комбриг стал настаивать на досрочном возвращении в армию. Врачи не разрешали, и тогда брянец с помощью товарища бежал из госпиталя и нагнал свою часть.

… В 1945 году на параде Победы в Москве прославленный танкист Давид Драгунский чеканил шаг вместе с другими героями. После войны службу не бросил: командовал соединениями, был первым заместителем командующего Закавказским военным округом, начальником курсов «Выстрел», а с 1985 года - в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

КСТАТИ

«Яма позора» для трофейных знамен

В Брянском краеведческом музее есть мемориал «Меч возмездия», посвященной победе советских войск в Великой Отечественной войне. Возле символического меча со звездой на рукоятке золотыми буквами вписаны имена прославленных земляков – Героев Советского Союза.

- Здесь перечислены герои, которые родились на Брянщине и уроженцы других регионов, которые долгое время прожили и погибли на брянской земле, - рассказывает Ростислав Павлей. – Например, знаменитый командир брянской партизанской бригады Михаил Дука и легендарная подпольщица Анна Морозова.

А внизу мемориала «погребены» копии немецких знамен, награды, шлемы, коробки от противогазов… Такое место вражеским трофеям отвели в память о первом параде Победы 24 июня 1945 года. Тогда к подножию Мавзолея бросали знамена поверженных гитлеровских войск. Часть экспонатов нашли и передали брянские поисковики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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