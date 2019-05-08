Брянскэнерго информирует о правилах поверки приборов учета электроэнергии

Уважаемые граждане, потребители электроэнергии!

Установленные в ваших домах и квартирах приборы учета электрической энергии требуют периодической поверки (не путать с проверкой). Это официальное компетентное подтверждение их пригодности для дальнейшей эксплуатации в качестве прибора учета. В МРСК Центра подготовили памятку как делать это правильно.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПОВЕРКУ СЧЕТЧИКА?

Поверка счетчика позволяет определить степень его допустимой погрешности и установить пригодность прибора к применению. Все потребители электроэнергии обязаны проводить поверку приборов согласно Федеральному закону - Об обеспечении единства измерении - от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВЕРКУ СЧЕТЧИКА?

Обязанность по своевременной поверке прибора учета и других элементов измерительного комплекса несет собственник прибора учета.

КАКИЕ СЧЁТЧИКИ ПОДЛЕЖАТ ПОВЕРКЕ?

Поверку должны проходить все счетчики, задействование в расчетах за электроэнергию. Это касается как физических, так и юридических лиц, и общественных организаций.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПОВЕРКУ СЧЕТЧИКА?

Межповерочный интервал устанавливается заводом-изготовителем прибора учета и указан в его паспорте. Если вы потеряли паспорт счетчика, то межповерочный интервал можно уточнить у завода-производителя.

Межповерочный интервал для приборов учета электроэнергии в зависимости от производителя и типа прибора учета составляет до 16 лет.

Обычно для механических счётчиков электроэнергии с диском (индукционные приборы учета электроэнергии) интервал составляет 8 лет, а для современных электронных счетчиков от 10 до 16 лет.

ЧЕМ ГРОЗИТ ПРОПУСК ПОВЕРКИ?

Показания данного счетчика не будут приниматься к расчету организацией, предоставляющей вам коммунальные услуги. Для физических лиц это означает, что расчет будет производиться по нормативу потребления электроэнергии с повышающим коэффициентом 1,5. Для юридических лиц - первые два месяца по аналогичному периоду прошлого года, с третьего и далее - по максимальной мощности, указанной в договоре энергоснабжения.

ГДЕ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ ПОВЕРКУ?

Произвести поверку прибора учета можно в любой организации, аккредитованной государством в области обеспечения единства измерений (поверки). Как правило, такой организацией является территориальный орган ФБУ - Центр стандартизации и метрологии.

Как осуществить поверку счетчика?

Придерживайтесь следующего Алгоритма действий:

1. Направьте заявку на внеплановую проверку счетчика на предмет его пригодности и срока следующей поверки в свой район электрических сетей (РЭС). Адреса и контакты РЭС можно узнать на официальном сайте МРСК Центра. При истечении межповерочного интервала предупредите компанию-поставщика электроэнергии о том, что вы намереваетесь демонтировать счетчик. После этого поставщик переведет вас на другой способ расчета.

2. Демонтаж счетчика должен проводить специально обученный персонал. Это может сделать электромонтажная организация, электротехнический персонал юридического лица, электрик или сотрудники сетевой компании. Специалисты электросетевой компании в любом случае должны присутствовать при срыве пломбы.

Срыв пломбы в отсутствие сотрудников электросетевой компании приравнивается к несанкционированному вмешательству в работу прибора учета и влечет за собой штрафные санкции.

3. Привезите демонтированный счетчик в Центр стандартизации и метрологии (ЦСМ).

4. На месте будет заключен договор на оказание услуг по поверке прибора учета.

5. Поверка займет до 30 дней с момента оплаты услуг. После того, как поверка сделана, вам позвонят и сообщат о готовности.

6. После поверки счетчика вы получите официальное свидетельство о поверке, которое содержит информацию о том, когда необходимо пройти следующую процедуру.

7. Пригласите электромонтажную организацию или электрика для установки счетчика.

8. После установки счетчика пригласите организацию, предоставляющую коммунальные услуги, для опломбировки и принятия данных прибора учета для расчета. Если вы рассчитываетесь за электроэнергию напрямую со сбытовой организацией, нужно обратиться к ее представителям. Если вы рассчитываетесь за электроэнергию с управляющей компанией/товариществом собственников недвижимости, обратитесь к ним.