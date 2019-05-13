Сотрудники Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-ой годовщине Великой Победы

9 мая сотрудники Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: "Брянскэлектро"

День Победы – значимый для каждого жителя нашего города праздник, который вошёл в людские сердца, как символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. Именно поэтому работники Общества с глубоким уважением поприветствовали ветеранов и участников Великой Отечественной войны в ежегодном Параде поколений. Ведь ветераны всегда остаются для нас самым ярким примером воинской доблести.

Коллектив Трубчевского СП на праздновании Дня Победы Фото: "Брянскэлектро"

Коллектив Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск присоединился к торжественному митингу у мемориала Воинской славы на площади Партизан для участия в церемонии возложения цветов к Вечному огню.

Коллектив Почепского СП готовится к возложению цветов к Вечному огню Фото: "Брянскэлектро"

В праздничных мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие не только сотрудники Филиала в г. Брянске, но и работники структурных подразделений и участков предприятия в районных центрах Брянской области. Многие из них стали участниками акции «Бессмертный полк». По всей области работники Общества гордо несли в руках портреты своих родных и близких фронтовиков, многие из которых так и не увидели Победу.

Возложение цветов сотрудниками Новозыбковского СП к памятнику воинам, освободившим город Новозыбков от немецко-фашистских оккупантов Сотрудники Новозыбковского СП на праздновании Дня Победы Фото: "Брянскэлектро"

Работники Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск ежегодно участвуют в торжественных мероприятиях праздника Великой Победы, выражая свое безграничное уважение предкам, отдавшим свои жизни за мирное небо над нашими головами. Это день нашей общей памяти! Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Сотрудники Восточного СП на праздновании Дня Победы в Карачеве Фото: "Брянскэлектро"