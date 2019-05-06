В Брянске на Радоницу пустят дополнительный транспорт

В Брянске на Радоницу, 7 мая, пустят дополнительный транспорт. Троллейбусы и автобусы будут возить горожан к кладбищам с 9.00 до 18.00. Как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, в Советском районе усилят работу основных маршрутов.

Троллейбусы

- маршрут №6 (ул. Горбатова — бульвар Щорса) будет работать 16 троллейбусов с интервалом в 7-8 минут,

- маршрут №8 (Мясокомбинат - ул.Горботова) будет работать 16 роллейбусов с интервалом в 6-7 минут,

- маршрут №12 (БКК — Телецентр) будет работать 14 троллейбусов с интервалом 11-12 минут,

- маршрут №14 (Юрфак БГУ — ул. Горбатова) будет работать 10 троллейбусов с интервалом 11-12 минут,

- по маршруту Бежицкий рынок - магазин "Заря" будут работать спецрейсы.

Туда: 09:18, 09:57, 10:22, 11:04, 11:16, 11:02, 11:28, 12:05, 13:22, 13:55, 14:27, 15:00.

Обратно: 08:48, 09:28, 09:51, 10:31, 10:55, 11:35, 12:01, 12:38, 13:55, 14:28, 15:00, 15:33.

Автобусы

Дополнительно к воскресному варианту расписания движения будут обслуживаться следующие маршруты:

№16д «Брянск 2 — ул. Молокова» время отправления от конечных:

Брянск II: 7-17, 8-45, 10-14, 11-39, 13-07, 15-37, 17-35.

ул. Молокова: 6-37, 8-05, 9-35, 10-59, 12-27, 13-55, 16-55, 18-18.

№20а «10-й микрорайон — Силикатный завод» время отправления от конечных:

10-й микрорайон: 6-34, 7-18, 8-06, 16-33, 17-20

Силикатный завод: 6-56, 7-42, 16-11, 16-58

№23к «Ул. Сахарова — Бежицкий рынок» время отправления от конечных:

ул. Сахарова: 6-55, 7-54, 14-38, 15-44, 16-45, 17-53 до Хлебокомбината

Бежицкий рынок: 7-25, 14-05, 15-09, 16-15, 17-24

№24-а «Дружба — БЭМЗ» время отправления от конечных:

Дружба: 6-33, 7-05, 7-37, 8-09, 14-38, 15-09, 15-41, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30

БЭМЗ: 6-49, 7-21, 7-53, 8-25, 14-53, 15-25, 16-15, 16-45, 17-15, 17-45, 18-15, 18- 46

№19 «Московский мкрн. — Водозабор», 4 автобуса:

Московский мкрн.:7-12, 8-12, 8-30, 8-45, 9-42, 10-00, 10-15, 11-15, 11-33, 11-45, 12-45, 13-03, 14-40, 15-35, 16-10, 17-10, 17-40, 18-45;

Водозабор: 6-33, 7-25, 7-43, 8-00, 8-23, 9-00, 9-28, 9-58, 10-30, 10-48, 10-57, 11-28, 12-00, 12-18, 12-28, 12-58, 13-30,

13-48 до Хлебокомбината, 14-28 до Хлебокомбината, 15-23, 16-25, 16-59, 17-55, 18-25, 19-25.

№30 «Больница №2 — ул. Чичерина», 2 автобуса:

Больница №2: 7-01, 8-14, 9-03, 9-28, 10-17, 10-47, 11-28, 11-48, 12-13,13-07, 14-08, 14-25,

Ул. Чичерина: 6-35, 7-30, 8-35, 9-00, 9-40, 10-10, 10-50, 11-20, 11-45,

Дополнительные маршруты

— Маршрут «Мамоново поле – ул. Никитина», 6 автобусов, с 7-55 до 15-00, интервал движения 5 минут;

— Маршрут «п. Большое Полпино – Больница № 2», 4 автобуса, с 7-50 до 14-50, интервал движения 10 минут;

— Маршрут «ж/д вокзал Орджоникидзеград – Визит – Дарковичи», 8 автобусов, с 8-35 до 15-00, интервал движения 10 минут;

— Маршрут «Дарковичи – Бежичи», 15 автобусов, с 8-36 до 15-00, интервал движения 6 минут;

— Маршрут «Универсам – Дарковичи», 8 автобусов, с 8-00 до 15-00, интервал движения 10 минут;

— Маршрут «Брянск-2 – п. Ковшовка», 10 автобусов, с 7-58 до 16-00, интервал движения 4 минуты;

— Маршрут «Ул. Никитина – ул. Абашева», 2 автобуса, с 7-50 до 15-00, интервал движения 15 минут.

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