2019-05-06T17:09:59+03:00
Общество

День Победы-2019 в Брянске: Парад поколений, «Бессмертный полк» и концерты

Что интересного ждет горожан на День Победы-2019 в Брянске
Елена РАКОВА
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На главных площадях и в парках города развернутся праздничные гулянья.На главных площадях и в парках города развернутся праздничные гулянья.Фото: Марина АНТОНОВА
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Празднование Дня Победы-2019 в Брянске начнется на площади Ленина с традиционного шествия войск Брянского гарнизона. После торжественного митинга на площади Партизан ветеранов ждет полевая кухня.

На главных площадях и в парках города развернутся праздничные гулянья. Большой концерт состоится на Кургане Бессмертия. Там же будут работать интерактивные площадки.

А завершится 9 Мая праздничным салютом, который можно будет посмотреть на площади Воинской славы.

Что интересного будет в городе 9 Мая

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

10.00 - Торжественное шествие войск Брянского гарнизона и Парад поколений «В победном марше»

Где: площадь Ленина – площадь Партизан

11.00 – Торжественный митинг «Брянская улица – дорога побед!»

Где: площадь Партизан

11.00-22.30 – Парковый праздник «Одна на всех Великая Победа»

Где: парк-музей имени Алексея Толстого, парк имени 1000-летия Брянска

12.00 – Солдатский привал, концерт городского эстрадного оркестра «Песни Победы»

Где: площадь Партизан

13.00 - Шествие участников всероссийской акции «Бессмертный полк»

Где: Кафедральный собор – Курган Бессмертия

14.00–22.30 - Праздничная интерактивная программа «Победная весна»

Где: Курган Бессмертия, аллеи парка имени 1000-летия Брянска

19.00 – 22.30 – Праздничный концерт «Улыбки Победы»

Где: Курган Бессмертия

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

19.00-22.30 – Праздничная программа «Торжество Победы!»

Где: площадь Ульянова, ГДК имени Дмитрия Медведева

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

11.00-22.30 – Парковый праздник «Одна на всех Великая Победа»

Где: парк Юность

19.00-22.30 – Праздничная программа «Торжество Победы!»

Где: площади ГДК Володарского, ГДК имени Дмитрия Кравцова, поселка Большое Полпино

ФОКИНСКИЙ РАЙОН

19.00-22.30 – Праздничная программа «Торжество Победы!»

Где: площади Игната Фокина и в поселке Белые Берега.

А ГДЕ ФЕЙЕРВЕК?

22.30 - Праздничный фейерверк «С Днем Победы!»

Где: Курган Бессмертия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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