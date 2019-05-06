День Победы-2019 в Брянске: Парад поколений, «Бессмертный полк» и концерты
Празднование Дня Победы-2019 в Брянске начнется на площади Ленина с традиционного шествия войск Брянского гарнизона. После торжественного митинга на площади Партизан ветеранов ждет полевая кухня.
На главных площадях и в парках города развернутся праздничные гулянья. Большой концерт состоится на Кургане Бессмертия. Там же будут работать интерактивные площадки.
А завершится 9 Мая праздничным салютом, который можно будет посмотреть на площади Воинской славы.
Что интересного будет в городе 9 Мая
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
10.00 - Торжественное шествие войск Брянского гарнизона и Парад поколений «В победном марше»
Где: площадь Ленина – площадь Партизан
11.00 – Торжественный митинг «Брянская улица – дорога побед!»
Где: площадь Партизан
11.00-22.30 – Парковый праздник «Одна на всех Великая Победа»
Где: парк-музей имени Алексея Толстого, парк имени 1000-летия Брянска
12.00 – Солдатский привал, концерт городского эстрадного оркестра «Песни Победы»
Где: площадь Партизан
13.00 - Шествие участников всероссийской акции «Бессмертный полк»
Где: Кафедральный собор – Курган Бессмертия
14.00–22.30 - Праздничная интерактивная программа «Победная весна»
Где: Курган Бессмертия, аллеи парка имени 1000-летия Брянска
19.00 – 22.30 – Праздничный концерт «Улыбки Победы»
Где: Курган Бессмертия
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
19.00-22.30 – Праздничная программа «Торжество Победы!»
Где: площадь Ульянова, ГДК имени Дмитрия Медведева
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
11.00-22.30 – Парковый праздник «Одна на всех Великая Победа»
Где: парк Юность
19.00-22.30 – Праздничная программа «Торжество Победы!»
Где: площади ГДК Володарского, ГДК имени Дмитрия Кравцова, поселка Большое Полпино
ФОКИНСКИЙ РАЙОН
19.00-22.30 – Праздничная программа «Торжество Победы!»
Где: площади Игната Фокина и в поселке Белые Берега.
А ГДЕ ФЕЙЕРВЕК?
22.30 - Праздничный фейерверк «С Днем Победы!»
Где: Курган Бессмертия
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ИСТОЧНИК KP.RU