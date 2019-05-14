2019-05-16T16:59:10+03:00
Общество

Брянщина с 3 июня переходит на цифровое телевещание

В регионе готовятся принимать новый сигнал
Елена РАКОВА
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Брянцам отключат аналоговое телевидение 3 июня.Брянцам отключат аналоговое телевидение 3 июня.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Чуть больше двух недель осталось до перехода на цифровое вещание в Брянской области. С 3 июня в нашем регионе отключат аналоговое телевещание. После этого для всех жителей Брянщины станут доступными в хорошем качестве и бесплатными 20 федеральных каналов.

- В Брянской области на погашение компенсации за покупку оборудования для цифрового телевидения малоимущим семьям, социально незащищенным гражданам из бюджета выделено 6 миллионов рублей, - рассказали на совещании в областном правительстве. -Компенсация положена жителям региона среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного на Брянщине. Первые выплаты по обращениям граждан уже начались.

- Для оказания помощи жителям региона по установке цифрового оборудования обучили 282 волонтера, - рассказал директор департамента внутренней политики Брянской области Игорь Кириченко. - Добровольцы подключают цифровые приставки, настраивают телевизоры.

Кроме того, действует региональная "горячая линия" по номеру 8(4832)30-00-14, соединенная как с федеральной «горячей линией» РТРС, так и с ответственными сотрудниками районных администраций. Позвонив на нее, брянцы не только получают справочную информацию по переходу региона на цифровое вещание, но и подают заявки на помощь волонтеров в подключении. На линию поддержки уже поступило 1168 звонков.

КСТАТИ

Какие каналы будут доступны в цифровом телевещании:

1 «Первый канал»

Россия

3 «Матч ТВ»,

4 НТВ

5 «Пятый канал»

6 «Россия К»

7 «Россия 24»

8 «Карусель»

9 ОТР

10 «ТВ Центр» (первый мультиплекс)

11 «Рен ТВ»

12 «Спас»

13 СТС

14 «Домашний»

15 ТВ-3

16 «Пятница»

17 «Звезда»

18 «Мир»

19 ТНТ

20 «Муз-ТВ» (второй мультиплекс).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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