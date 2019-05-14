Брянщина с 3 июня переходит на цифровое телевещание
Чуть больше двух недель осталось до перехода на цифровое вещание в Брянской области. С 3 июня в нашем регионе отключат аналоговое телевещание. После этого для всех жителей Брянщины станут доступными в хорошем качестве и бесплатными 20 федеральных каналов.
- В Брянской области на погашение компенсации за покупку оборудования для цифрового телевидения малоимущим семьям, социально незащищенным гражданам из бюджета выделено 6 миллионов рублей, - рассказали на совещании в областном правительстве. -Компенсация положена жителям региона среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного на Брянщине. Первые выплаты по обращениям граждан уже начались.
- Для оказания помощи жителям региона по установке цифрового оборудования обучили 282 волонтера, - рассказал директор департамента внутренней политики Брянской области Игорь Кириченко. - Добровольцы подключают цифровые приставки, настраивают телевизоры.
Кроме того, действует региональная "горячая линия" по номеру 8(4832)30-00-14, соединенная как с федеральной «горячей линией» РТРС, так и с ответственными сотрудниками районных администраций. Позвонив на нее, брянцы не только получают справочную информацию по переходу региона на цифровое вещание, но и подают заявки на помощь волонтеров в подключении. На линию поддержки уже поступило 1168 звонков.
КСТАТИ
Какие каналы будут доступны в цифровом телевещании:
1 «Первый канал»
2«Россия 1»
3 «Матч ТВ»,
4 НТВ
5 «Пятый канал»
6 «Россия К»
7 «Россия 24»
8 «Карусель»
9 ОТР
10 «ТВ Центр» (первый мультиплекс)
11 «Рен ТВ»
12 «Спас»
13 СТС
14 «Домашний»
15 ТВ-3
16 «Пятница»
17 «Звезда»
18 «Мир»
19 ТНТ
20 «Муз-ТВ» (второй мультиплекс).
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ИСТОЧНИК KP.RU