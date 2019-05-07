Двое высокопоставленных брянских полицейских попали под статью за превышение полномочий

Двое высокопоставленных брянских полицейских находится под подпиской о невыезде. Начальника УМВД по городу Брянску и бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции обвиняют в превышении должностных полномочий.

Уголовные дела по факту незаконного ввоза табака и алкоголя в Россию завели полицейские в 2018 и 2019 годах. По ним к ответственности привлекли 43 человека, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Стоимость изъятых контрафактных партий сигарет и спиртного составила больше 30 миллионов рублей.

- По версии следствия, осенью прошлого года одну из партий изъятого табака стоимостью около 4,5 миллиона рублей вернули, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Такое неправомерное решение приняли начальник полиции Брянска и бывший начальник УЭБиПК областного УМВД. Сигареты были вещественными доказательствами по уголовному делу.

Во вторник, 7 мая, стало известно, что обвинение по статье «Превышение должностных полномочий» предъявили еще двум сотрудникам УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

- Утрату вещественных доказательств по уголовному делу обнаружила прокуратура во время проверки, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Материалы проверки направили в Следственный комитет и Службу собственной безопасности полиции.

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