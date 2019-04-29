2019-04-30T08:59:34+03:00
Экономика

Сотрудники Брянскэнерго провели субботник на мемориальном комплексе в Карачевском районе

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Энергетики очистили от мусора прилегающую к памятному месту территорию, покрасили памятник и оградуЭнергетики очистили от мусора прилегающую к памятному месту территорию, покрасили памятник и ограду
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В рамках подготовительных мероприятий к празднованию 74-ой годовщины со Дня Победы советских войск над фашистской Германией в Великой Отечественной войне сотрудники Карачевского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и представители Совета по работе с молодежью и первичной профсоюзной организации филиала провели субботник по благоустройству территории и частичному ремонту мемориального комплекса времен Великой Отечественной войны в поселке Согласие в Карачевском районе.

Символично, что в начале мероприятия возле памятного места была установлена копия Знамени Победы - в знак того, что воины, покоящиеся в братской могиле, внесли огромный вклад в победу, сложив свои жизни в неравных боях с фашистами, защищая Родину.

Энергетики очистили от мусора прилегающую к памятному месту территорию, покрасили памятник и ограду. В память о погибших воинах энергетики высадили Аллею Памяти из деревьев и кустарников.

Для работников Брянскэнерго стало доброй традицией ухаживать за памятниками Великой Отечественной войны. Работники филиала также шефствуют над воинским захоронением в деревне Голубея Дубровского района, памятником и братской могилой партизан и их семей в городе Клинцы.

Таким образом энергетики отдают дань памяти павшим героям, ветеранам, жертвам того страшного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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