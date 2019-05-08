Сотрудники АО «Транснефть-Дружба» заботятся о забытых воинских захоронениях

Похоронили в лесной чаще

Братскую могилу в глухом лесу в нескольких километрах от деревни Вереща в Карачевском районе сотрудники центральной ремонтной службы Брянского управления АО «Транснефть - Дружба» обнаружили три года назад. В ней похоронены четверо партизан-разведчиков из отряда Дмитрия Кравцова.

- Мы участвуем в совместных акциях, «Вахтах Памяти», с брянскими и орловскими поисковиками, - рассказал Игорь Петров, начальник центральной ремонтной службы Брянского управления АО «Транснефть - Дружба», работники которого регулярно взаимодействуют с поисковыми отрядами. – Они много работают в архивах, с военкоматами, в которых есть реестры братских могил. Поисковики указали нам захоронение в Карачевском районе, дали его координаты. Стало понятно, что добраться до могилы непросто. Она находится в глухом лесу в стороне от дорог. А у нас есть мощные вездеходы, поэтому мы решили, что справимся с этой задачей.

…В октябре 1941 года Брянщину оккупировали фашисты. В тылу врага сформировалась партизанская бригада Дмитрия Кравцова. Народные мстители уничтожили тысячи немецких оккупантов, пускали под откос воинские эшелоны и бронепоезда, взрывали мосты, поджигали комендатуры. В прямом смысле слова, земля горела под ногами захватчиков. На лесных дорогах оккупанты даже устанавливали таблички, предупреждающие солдат вермахта о «партизанской угрозе» и необходимости передвигаться группами или в составе колонн.

Один из отрядов Кравцова базировался в урочище Гуда под Карачевом. Здесь же, в деревне Вереща, находилась военная комендатура немцев и крупный производственный объект – лесопилка. Во время очередного задания фашисты схватили четырех партизан-разведчиков и расстреляли их на глазах жителей деревни. Тела погибших долго оставались непохороненными для устрашения других партизан. Однако местным жителям удалось ночью выкрасть тела бойцов. Похоронили их в чаще леса…

Благодарность от потомков

Найти захоронение оказалось непросто – лесная тропа, ведущая к нему, давно заросла. Сотрудники «Дружбы» выезжали на поиски трижды, прокладывая себе дорогу среди валежника, кустов и деревьев. В поисках помог дальний родственник одного из похороненных партизан, житель деревни Вереща.

- Мы встретили молодого человека по дороге к братской могиле, - говорит Игорь Петров. – Раньше он работал в лесхозе, поэтому знал о существовании захоронения. Но когда мы все-таки добрались до могилы, стало понятно, что уже очень много лет за ней никто не ухаживал. На месте составили план работ. Но потом из-за дождей дорогу размыло – месяц не могли добраться туда. Как только подсохло, вернулись снова.

Накануне 9 Мая 2016 года сотрудники нефтепровода полностью восстановили проржавевший памятник, заменили металлическую ограду, установили табличку с именами партизан.

- Примерно через месяц мне позвонила женщина, - вспоминает Игорь Петров. – Она оказалась родственницей одного из расстрелянных партизан. Они с мужем приехали на могилу, чтобы прибраться на ней. Семья живет далеко от Брянской области. Какого же было ее удивление, когда она увидела порядок на месте захоронения. Со слезами она благодарила нас.

Теперь каждую весну сотрудники АО «Транснефть - Дружба» приезжают к захоронению, красят ограду и памятник, благоустраивают территорию вокруг. И, конечно, возлагают на могилу цветы и венки, вспоминают погибших героев.

Это не единственные воинские захоронения, за которыми ухаживают сотрудники «Дружбы». Каждый год они приезжают в Дятьковский район, на две могилы, в которых покоятся погибшие бойцы. Благоустраивают территорию вокруг и обновляют монументы. А неподалеку от центрального офиса АО «Транснефть-Дружба» в Брянском районе нефтяники полностью отреставрировали памятник неизвестному партизану. И теперь там постоянно проходят субботники и памятные мероприятия.