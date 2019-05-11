2019-05-11T17:17:35+03:00
Общество

На Славянской площади стартовали Дни городов и районов Брянской области

11 мая прошла презентация города Сельцо
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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На Славянской площади в субботу, 11 мая, стартовали Дни городов и районов Брянской области. Фестиваль посвящен 75-летию Брянской области. Праздник будут отмечать в июле. До 30 июня каждую субботу и воскресенье на Набережной будут проходить презентации одного из районов нашего края.

Первой прошла презентация города Сельцо. Горожане смогли познакомиться с продукцией сельцовских предприятий. Народные умельцы представили панно, шитье, роспись, салфетки и вязание. Юные артисты из народного театра кукол «Чучелки» имени Михаила Андреева показали спектакль «Шутки-малютки», сообщают в пресс-служба областного правительства. На сцене выступили лучшие хореографические коллективы и вокальные ансамбли города.

В конце июня презентация, посвященная 75-летию Брянской области, пройдет в Госдуме. Там выступят лучшие коллективы Брянщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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