В Брянске начали капитально ремонтировать дороги

Капитальный ремонт дорог в Брянске начали с Советского района. В первую очередь дорожники начали приводить в порядок улицу Калинина. Она стала первой из 24 дорог, которые в этом году капитально отремонтируют в городе по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- 13 мая в ночь подрядчик начнет фрезеровать дорожное покрытие, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Поэтому с 21.00 13 мая до 7.00 14 мая возможны затруднения движения по улице Калинина. Длина ремонтируемого участка - от улицы Пионерской до улицы Комарова - составляет 3 630 метров. А площадь асфальтирования - 59,5 квадратных метра. Здесь отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят пешеходные ограждения и дорожные знаки, нанесут разметку с использованием холодного пластика, обустроят остановки и заменят фонари.

Всего в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Брянске в этом году капитально отремонтируют 48,6 километров дорог. На это выделяют порядка 940 миллионов рублей - их направят на комплексный ремонт 24 городских магистралей.

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