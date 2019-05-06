Зачем покупать Volkswagen Polo, если у вас свой бизнес

Журналист встретился с Акуловой Ириной – менеджером по корпоративным продажам Фольксваген Центр Брянск. За чашкой кофе мы обсудили положение бизнеса в Брянске. Ирина знает о потребностях бизнеса не понаслышке – до недавнего времени она работала руководителем отдела продаж крупной европейской компании в сфере b2b. Но настало время двигаться дальше.

- Я пришла работать в Фольксваген Центр Брянск, потому что в нашем городе не так много компаний подобного уровня. Согласитесь, дважды лучший официальный дилер Volkswagen в России* – это уже о многом говорит. Как минимум о профессионализме сотрудников и амбициозных целях в развитии. К тому же питаю слабость к «немцам».

В течение первого квартала 2019 года наблюдается значительный прирост корпоративных продаж автомобилей Volkswagen

Должность менеджера по корпоративным продажам пришлась Акуловой Ирине по вкусу, тем более за спиной - правильный бэкграунд. Она определенно знает тревоги мелкого, среднего и крупного бизнеса и готова предложить помощь в их решении.

- В течение первого квартала 2019 года наблюдается значительный прирост корпоративных продаж автомобилей Volkswagen, - рассказывает она. – Абсолютный лидер здесь – Polo. Во многом благодаря таксопаркам. Это, пожалуй, лучшая рекомендация и показатель надежности и хорошего соотношения цена-качество. Ведь конкуренция в сегменте недорогих седанов бешеная. Многие мои клиенты выбирают между 3-5 марками. И очень многие останавливают свой выбор именно на Polo. Во-первых, потому что авто один из самых экономичных в своем классе – расход топлива в смешанном цикле – 5,7 л на 100 км. Плюс высокая остаточная стоимость позволяет продать Volkswagen Polo с пробегом с выгодой. Во-вторых, Volkswagen Polo сделан в России и для России. Клиренс 16,3 см создан для наших дорог, кочки и лужи для Polo не проблема. Аккумулятор увеличенной емкости запускает двигатель при -36. Боковые зеркала складываются одним движением руки - въезжайте и выезжайте с узких парковок без проблем. И, что актуально для перевозчиков, если сложить заднее сиденье, в Volkswagen Polo можно размещать длинномерные грузы. И при этом перевозить еще до трех пассажиров. Ну и в-третьих, гибкие комплектации под любые задачи. Большой выбор комплектаций, дополнительного оборудования превращает Polo в автомобиль, наделенный всеми суперсовременными опциями, при этом компактный и экономичный.

Ирина Акулова работает с корпоративными клиентами - юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, словом со всеми, кто хочет приобрести автомобиль для своего бизнеса. B по убеждению Ирины, Volkswagen Polo подходит для любой работы разъездного характера. Он подходит и для небольших ИП, и для крупных организаций. Конечно, специфика продажи для каждого бизнеса своя.

Volkswagen Polo сделан в России и для России

- Чтобы держаться на рынке необходимо быть очень гибким. Для нас в приоритете всегда выгода для клиента. Потому что, если сделка для клиента пройдет комфортно, он обязательно вернется к нам еще раз. Поэтому я сопровождаю его на всех этапах сделки и после нее. К каждому нужен индивидуальный подход. Например, мелкий бизнес часто не может позволить себе несколько корпоративных автомобилей. Им я всегда стараюсь сделать корпоративную скидку, предлагаю трейд-ин и покупку в лизинг. Фольксваген Центр Брянск сотрудничает со всеми крупными лизинговыми компаниями, поэтому клиенты могут рассчитывать на самые выгодные для них условия. Некоторые организации могут приобретать автомобиль только через торги. В торгах мы тоже участвуем и весьма успешно их выигрываем.

Многие останавливают свой выбор именно на Polo

Планы на будущее у Ирины грандиозные.

- Я знаю и люблю марку Volkswagen. Продавать ее легко за счет надежности, экономичности и немецкого качества. Это автомобили в буквальном смысле для всех – Volkswagen в пятерке марок-лидеров по продаже в России. Каждому индивидуальному предпринимателю, бизнесмену, руководителю организации мы готовы предложить помощь по подбору верного помощника в бизнесе. Фольксваген Центр Брянск готов предложить максимально выгодные условия покупки для юридических лиц. А о цене договоримся!

Каждому индивидуальному предпринимателю, бизнесмену, руководителю организации мы готовы предложить помощь по подбору верного помощника в бизнесе.

Фольксваген Центр Брянск, ул.Советская, 77, телефон: 77-77-70

www.bryansk-vw.ru

* Лучший официальный дилер марки Volkswagen Легковые Автомобили в регионах (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург) в 2016-2017 гг. по результатам анализа, проведенного «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» на основании собственной методологии.