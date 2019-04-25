2019-04-25T17:06:48+03:00
Экономика

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел «День донора»

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Очередная, двадцатая по счету акция «Подари человеку жизнь – стань донором!» прошла в филиале в апрелеОчередная, двадцатая по счету акция «Подари человеку жизнь – стань донором!» прошла в филиале в апреле
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Проведение благотворительных акций по сдаче крови в Брянскэнерго стало доброй традицией. Ежегодно на протяжении уже десяти лет сотрудники филиала сдают донорскую кровь, которая необходима пациентам с различными заболеваниями.

Очередная, двадцатая по счету акция «Подари человеку жизнь – стань донором!» прошла в филиале в апреле. Она была приурочена ко Всемирному Дню здоровья. В ней приняли участие более пятидесяти человек, – как «новички», так и опытные доноры, кто делал это уже пять и более раз.

Процесс сдачи крови проходил в специальной передвижной мобильной станции ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови», которая базировалась рядом с центральным офисом Брянскэнерго. После углубленного изучения, она будет передана в лечебные учреждения Брянской области.

«Дни донора» проходят в Брянскэнерго два раза в год с 2009 года. За это время в них приняли участие более 750 работников филиала. В медучреждения Брянской области было передано более 320 литров крови.

Проведение акций способствует возрождению коллективного, корпоративного донорства и обеспечивают поддержку Государственной Программы по развитию безвозмездного, добровольного донорства крови и ее компонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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