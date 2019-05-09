День Победы-2019 в Брянске: Парад поколений, "Бессмертный полк" и парковые гулянья

В четверг, 9 мая, Брянск отмечает 74-ю годовщину Великой Победы. Торжества начались с возложения цветов к стеле Воинской славы на Кургане Бессмертия и к воинскому захоронению в Советском районе. Здесь руководители области и города, почетные гости почтили минутой молчания память погибших воинов. После делегация отправилась на площадь Ленина, где стартовал Парад поколений.

Войска Брянского гарнизона выстроились перед началом торжественного шествия.Фото: Мария Дедкова

В 10 утра на проспекте выстроились расчеты Брянского гарнизона. Торжественный марш прошел под командованием полковника Вячеслава Лазаренко, принял военный его комиссар Брянской области генерал-майор Андрей Соломенцев.

Перед началом торжественного шествия на площадь Ленина внесли флаг России и копию знамени Победы.Фото: Мария Дедкова

Торжественный парад принимал военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев.Фото: Мария Дедкова

Во главе праздничной колонне проехал БТР с копией Знамени Победы, следом ветераны. Участниками шествия стали кадеты, юнармейцы, военнослужащие Брянского гарнизона, правоохранители, представители силовых ведомств, приставы, таможенники и спасатели.

По проспекту Ленина промаршировали кадеты.Фото: Мария Дедкова

В торжественном шествии приняли участие женские подразделения.Фото: Мария Дедкова

В торжественном маше - войска Брянского гарнизона.Фото: Ольга УМАРОВА

Из всех громкоговорителей на проспекте Ленина звучали песни военных лет, а дома украсили праздничными баннерами.

В Параде поколений приняла участие военная техника.Фото: Мария Дедкова

По Брянску пронесли штендеры с названиями фронтов Великой Отечественной войны.Фото: Мария Дедкова

Несмотря на пасмурную погоду, посмотреть парад пришли сотни горожан. Многие решили отпраздновать День Победы целыми семьями. Брянцы приветствовали ветеранов. Проспект Ленина оглашало радостное "Спасибо".

По традиции от площади Ленина к площади Партизан проехали ветераны Великой Отечественной войны.Фото: Мария Дедкова

Праздничная инсталляция украсила въезд на площадь Партизан.Фото: Ольга УМАРОВА

Колонны парадного расчета и Парада поколений финишировали на площади Партизан, где начался праздничный митинг "Брянская улица - дорога Побед!"

Главные участники праздника - ветераны.Фото: Мария Дедкова

От дождя ветеранов укрыли специальным тентом.Фото: Мария Дедкова

В благодарность за подвиг юноармейцы и простые горожане вручили ветеранам цветы.

На площади Партизан прошло театрализованное представление.Фото: Ольга УМАРОВА

Для главных героев праздника подготовили подарок – на импровизированной сцене артисты драмтеатра прочли стихи о войне, брянские исполнители спели песню, а воспитанники кадетских корпусов станцевали русский вальс.

Ветеран Владимир Шевелев постоянный участник памятных мероприятий.Фото: Ольга УМАРОВА

- В 1941-м мне только исполнилось 17 лет, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шевелев. – Был автоматчиком. Участвовал в сражениях на Курской дуге, форсировал Днепр. Война – это страшное дело. Ранений у меня не было, только контузия. Отделался испугом. А вот сколько товарищей моих полегло, не сосчитать… Тяжело видеть смерть тех, с кем делил котелок. После войны я помогал восстанавливать Брянск. Строил Дом политпросвещения, цирк и другие крупные здания. Проработал до 70 лет на благо города, сейчас на заслуженном отдыхе. Молодому поколению я хотел бы пожелать достойно принять и хранить то, что им подарили – жизнь.

Людмила Свищева провела детство в концлагере.Фото: Ольга УМАРОВА

- Мои первые воспоминания – это война, а точнее белорусский концлагерь, где оказалась вся моя семья, - со слезами на глазах вспоминает малолетняя узница Людмила Свищева. – Там немцы не любили детишек. Глубоко врезался в память мне один случай. На груди у матери заплакал малыш, к нему подошел солдат и ударил штык-ножом. Я не хочу, чтобы мои правнуки, ваши дети видели подобные ужасы. Фашизм не должен возрождаться. Это великое чудо, что столько лет над нашими головами мирное небо.

Ветеран Екатерина Демина - участница обороны Москвы.Фото: Ольга УМАРОВА

- Я родилась в деревне Марьянка Калужской области, а 18-летней девчонкой переехала в Москву, - рассказывает ветеран Екатерина Демина. – Там и встретила войну. Я работала на заводе, когда увидела одну из первых бомбежек. А после бесконечные воздушные тревоги. Всюду темнота, только зарево от пылающих пожаров. Во время бомбежек мы прятались в метро "Сокольники". В 42-м я оказалась на курсах противовоздушной обороны. По методичкам нам учили распознавать вражеские самолеты. Но позже приловчились узнавать врага по звуку мотора. В День Победы я хотела бы пожелать брянцам – помните и чтите свою историю.

Пришли на парад не только участники, но и дети войны.

Капитан первого ранга Вадим Золотарев.Фото: Ольга УМАРОВА

- Когда началась война мне было всего пять лет, - говорит капитан первого ранга Вадим Золотарев. - Мой отец был летчиком. Как только началась война, его сразу же отправили на фронт. А мама была военным врачом. Меня-малыша отвезли к бабушке в Куйбышев. Несмотря на то, что мы были не на передовой, и нам приходилось трудно. Голод. Все время в напряжении, а как там наши: живы ли? Я благодарю Бога, что мои родные остались целыми и невредимыми.

По центральным улицам Брянска протекла река "Бессмертного полка"Фото: Ольга УМАРОВА

Около часа дня возле кафедрального собора начали собираться участники акции "Бессмертный полк". Сотни горожан несли в руках портреты своих родных и близких фронтовиков, многие из которых так и не увидели Победу...

Владимир Сигаев прошел в "Бессмертном полку" вместе с сыном.Фото: Ольга УМАРОВА

- Это мой дедушка - гвардии ефрейтор, связист Николай Андреевич Сигаев, - рассказывает житель Брянска Владимир Сигаев. – Его призвали в армию перед самой войной, в апреле 1941 года. Дошел до Берлина и встретил Победу. А у сына Андрея - портрет дедушки моей жены – труженика тыла Алексея Даниловича Игнатенкова. В войну он работал в тылу на железной дороге.

Наталья и Вячеслав Борискины и Наталья Лысенко прошли в многотысячном "Бессмертном полку".Фото: Ольга УМАРОВА

Вячеслав Борискин с супругой Натальей участвует в "Бессмертном полку" каждый год.

- Это моя бабушка Анна Григорьевна Олейник, - рассказывает Вячеслав Борискин. – Когда началась война, ей было всего 20. После Саратовской военной академии попала на юго-западный фронт, где служила десантником. На боевом задании в Кировоградской области Украины бабушка попала в плен к немцам, прошла все ужасы концлагеря... Но смогла дожить до Победы. День Победы был ее самым любимым праздником...

- Сегодня со мной мои родители – Александр Иванович и Надежда Яковлевна Орловы, - говорит жительница Брянска Наталья Лысенко. - Отец был танкистом, встретил войну в 16 лет. А матери было 15. К счастью, все дожили до Победы.

Сразу четыре портрета принесла с собой семья Абрамовых. Сними родители – Александр Григорьевич Юркин и Клавдия Васильевна Курлапова, а также дедушки – Николай Кириллович Абрамов и Василий Власович Алексеев.

Семья Абрамовых пронесла в "Бессмертном полку" портреты родных-ветеранов.Фото: Ольга УМАРОВА

- Мать была медсестрой в Дятьковском партизанском отряде, отец – танкистом. Участие в "Бессмертном полку" стало нашей семейной традицией. И, конечно, всегда берем своих детей! Когда мы помним, – мы сила.

Подполковник Василий Поляков прошел в "Бессмертном полку" с портретом отца.Фото: Ольга УМАРОВА

- Это мой отец Антон Иванович Поляков, - рассказывает подполковник Василий Поляков. – Он прошел всю войну партизаном, дожил до преклонных лет и вырастил трех офицеров. Один из них – я... Так что у меня сегодня двойной праздник.

– Сегодня со мной дочки Лена и Марина, - говорит майор запаса Евгений Смирнов. - Мой папа Геннадий Николаевич Смирнов - младший лейтенант технической службы. Служил в 76-й отдельной роте. Со своими солдатами они отвозили подбитые русские танки в тыл на ремонтный завод. Там машины восстанавливали, чтобы снова вернуть в бой... А однажды отец нырял за танком в озеро на глубину семь метров, чтобы зацепить его тросом и вытащить тягачами. Был награжден орденом Отечественной войны. Еще с нами двоюродный дедушка супруги Виталий Андреевич Гришин. Его забрали на фронт в 18 лет, он служил наводчиком пулеметной роты, награжден медалью "За отвагу" за то, что в бою убил пять немецких солдат. Пешком дошел до Берлина.

Семьи Смирновых и Кузьмичевых пронесли в "Бессмертном полку" портреты своих родных.Фото: Ольга УМАРОВА

- Это мой прадедушка Иван Георгиевич Кузьмичев, - рассказывает Роман Кузьмичев. - Был летчиком-истребителем. Погиб 13 марта 1942 года. Долгие годы считался без вести пропавшим, и только лет 15 назад нашли его могилу и даже пулю, которая подбила его самолет...

Братья Константин и Сергей Семеньковы участвуют в "Бессмертном полку вместе с детьми.Фото: Ольга УМАРОВА

- Это наши деды – Леонид Федорович Семеньков и Петр Филлипович Подсевной, - Константин и Сергей Семеньковы показывают портреты. - До Победы оба дожили и прожили долгую жизнь... Это большая честь – пронести в "Бессмертном полку" их фотографии.

Егор Черыгов едва сдерживает слезы, рассказывая о любимом тесте - капитане Фроле Андреевиче Пименове:

Егор Иванович и Елена Фроловна Черыговы прошли в "Бессмертном полку", чтобы почтить память родственников-фронтовиков.Фото: Ольга УМАРОВА

- Он был политработником, начальником политотдела дивизии и отцом моей красавицы-жены Елены. Мы с супругой – дети фронтовых лет, и для нас 9 Мая – особый день.

Под звон колоколов и военные песни Бессмертный полк прошел до Кургана Бессмертия. Здесь горожане смогли подкрепиться полевой кашей и горячим чаем. А тем временем во всех районах Брянска продолжали праздновать Победу: концертами и игровыми программами.