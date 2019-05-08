"Бумеранг" приглашает провести выходные всей семьей по сниженной стоимости!
Детский развлекательный центр дарит новую акцию!
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1 ребенком - акция "Абонемент"!
Купи абонемент всего на 2 посещения и приходи в выходные дни по цене будних дней!
Абонемент действителен в течении 1 месяца со дня покупки.
В "Бумеранге" множество развлечений для детей, подростков и ,конечно же, родителей. К вашим услугам: огромный игровой зал, с более чем сотней игровых автоматов для разных возрастов,2 громадные карусели.А так же Сказочный Остров,на котором находятся:различные горки; веломобили; пиратский корабль с пневмопушками; тюбинг-горка; вулкан-скалодром; батуты; баскетбольно-футбольная площадка; тематически оформленных комнат для празднования Дня Рождения; разнообразные лабиринты и переходы; отдельная территория для самых маленьких деток. Кроме того на территории парка расположено собственное кафе,где можно не только перекусить,но и необычно отметить день рождения ребенка.
Батуты-еще одна «изюминка» Бумеранга
Приходите в Бумеранг за хорошим настроением
Бумеранг ждет маленький гостей и их родителей.
В "Бумеранге" весело и интересно.
Приходите всей семьей и воспользуйтесь акцией "Приходи чаще,плати меньше!"
Заходите на сайт детского развлекательного центра http://дрц-бумеранг.рф
И вступайте в группу вк https://vk.com/boomaeropark
Телефон: 305-888
Адрес: ТРЦ "АЭРО ПАРК", новый корпус, 3 этаж
Организатор акции ИП Шпакова С.Б., акция и цена действительны до 31.12.2019 г., реклама.о сроках,месте и правилах проведения акции уточняйте по тел.8(4832)305-888
ИСТОЧНИК KP.RU