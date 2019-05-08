2019-05-08T16:50:22+03:00
Общество

"Бумеранг" приглашает провести выходные всей семьей по сниженной стоимости!

Поделиться:
Цена и акция действительны до 31.12.2019 г.Цена и акция действительны до 31.12.2019 г.
Изменить размер текста:

Детский развлекательный центр дарит новую акцию!

Для семей с :

3 детьми - пакет "Многодетные"

2 детьми - пакет "Семейный"

1 ребенком - акция "Абонемент"!

Купи абонемент всего на 2 посещения и приходи в выходные дни по цене будних дней!

Абонемент действителен в течении 1 месяца со дня покупки.

В "Бумеранге" множество развлечений для детей, подростков и ,конечно же, родителей. К вашим услугам: огромный игровой зал, с более чем сотней игровых автоматов для разных возрастов,2 громадные карусели.А так же Сказочный Остров,на котором находятся:различные горки; веломобили; пиратский корабль с пневмопушками; тюбинг-горка; вулкан-скалодром; батуты; баскетбольно-футбольная площадка; тематически оформленных комнат для празднования Дня Рождения; разнообразные лабиринты и переходы; отдельная территория для самых маленьких деток. Кроме того на территории парка расположено собственное кафе,где можно не только перекусить,но и необычно отметить день рождения ребенка.

Батуты-еще одна «изюминка» Бумеранга

Батуты-еще одна «изюминка» Бумеранга

Приходите в Бумеранг за хорошим настроением

Приходите в Бумеранг за хорошим настроением

Бумеранг ждет маленький гостей и их родителей.

Бумеранг ждет маленький гостей и их родителей.

В "Бумеранге" весело и интересно.

В "Бумеранге" весело и интересно.

Приходите всей семьей и воспользуйтесь акцией "Приходи чаще,плати меньше!"

Заходите на сайт детского развлекательного центра http://дрц-бумеранг.рф

И вступайте в группу вк https://vk.com/boomaeropark

Телефон: 305-888

Адрес: ТРЦ "АЭРО ПАРК", новый корпус, 3 этаж

Организатор акции ИП Шпакова С.Б., акция и цена действительны до 31.12.2019 г., реклама.о сроках,месте и правилах проведения акции уточняйте по тел.8(4832)305-888

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске пройдет книжный фестиваль "Красная площадь-2"
Брянский ансамбль "Ватага" выступил в кремле на Пасхальном фестивале
Брянцы ударно потрудились на «грядке Жириновского»
У брянских спасателей появился свой храм
В Брянской области стартовала «Вахта Памяти-2019»
Брянских автомобилистов 12 мая ждут сплошные проверки
Брянца Артема Осипенко назначили капитаном сборной России по самбо на Европейских играх
В День Победы в Брянске пройдет легкоатлетическая эстафета
В Брянской области с 8 мая усилят контроль за мотоциклистами
Шествие "Бессмертный полк" в Брянске стартует в 13.00
Житель Новозыбкова до смерти избил мужчину у бара
В Брянске нашли живым пропавшего 40-летнего Дмитрия Горохова
Жительницу Комаричей подозревают в убийстве возлюбленного
Брянский школьник стал призером всероссийской олимпиады по биологии
В Брянской области клещи покусали 31 ребенка