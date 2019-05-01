2019-05-01T14:32:05+03:00
Общество

В Брянской области ввели особый противопожарный режим

Постановление об этом подписал губернатор
Мария Дедкова
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Нарушителей ждет штраф.Нарушителей ждет штраф.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Брянской области с 30 апреля до 13 мая ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Богомаз, сообщают в Управлении лесами.

Главам муниципалитетов рекомендовали организовать дежурство и особый контроль лесопожарной обстановки в выходные и праздничные дни. Места отдыха людей вблизи лесов будут патрулировать пожарные, полицейские, лесники и добровольцы.

В период особого противопожарного режима категорически запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах.

Нарушителей ждет штраф. Гражданам от 4 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, предприятия и фирмы – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

ВАЖНО

Сообщить о пожаре в лесу можно по телефонам Управления лесами Брянской области: (4832)66-44-45,66-36-35

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ИСТОЧНИК KP.RU

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